В XVII веке люди продавали свои дома, чтобы инвестировать средства в луковицы тюльпанов. Стоимость луковиц в какой-то момент невероятно подскочила, и эта волна повального безумия увлекала все больше людей — до тех пор, пока человек не приходил в себя, с ужасом взирая на то, что сотворил и как рассуждал.
Примеров можно привести множество, и часто они скорее трагичны, чем комичны. Случается, что эти волны безумия совершенно выходят из-под контроля и ведут к войне.
Сейчас как раз в самом разгаре период такого безумия, которое стало нормой. Военная риторика идет потоками, мало кто из журналистов осмеливается отделиться от стада и со стороны наблюдать за тем, что происходит. Газеты вроде «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter) и «Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet) просто фонтанируют милитаристской риторикой. Как будто они живут в пузыре без малейших проблесков мысли.
Политики, которые многие годы сидели в тени (статус военных политиков был так же низок, как и политиков в сфере культуры), оказались вдруг в центре внимания и, похоже, в связи с этим их охватила эйфория.
Все это настоящий бурлеск.
Война притаилась за углом. Если верить заголовкам, которые все чаще появляются в СМИ, Россия угрожает нам. И ни один хрен не может толком объяснить, почему. Потому что потому.
Ведь русские набросились на Крым, где вообще-то у них десятилетиями была военная база, но все равно разжигателям милитаристских настроений как-то удается проводить тут параллели с Готландом…
И если Путин смог пойти в атаку на Грузию, то, он, конечно, точно так же может напасть и на Мэлардален — забудем, что в расследовании ЕС (докладе Тальявини) в связи с так называемой Осетинской войной утверждалось, что войну начал Михаил Саакашвили, тогдашний лидер Грузии, который действовал в то время все более абсурдно. Это нам тоже надо напоминать.
Не требуется никаких троллей в социальных сетях, чтобы искажать факты: с этим прекрасно справляются ведущие шведские СМИ.
Российский режим никоим образом не симпатичный, он живет, как и США с НАТО, идеей, что можно применять ядерное оружие, он авторитарный, у него гораздо больше общих черт с руководством Венгрии, чем Швеции. И это, черт побери, плохо.
Но воображать себе, что Россия может напасть на Швецию, — это уж слишком инфантильно. Это моментально выведет из строя российскую экономику, торговые связи со странами ЕС тут же прекратятся, цена будет непомерной. Выиграть такую битву невозможно.
Кроме того, разница между «военной мощью» Советского Союза и Швецией была бесконечно больше, чем разница между силами Швеции и России сегодня. Но мы внезапно это забываем, переписываем историю и притворяемся, что Швеция была в состоянии удерживать сверхдержаву на расстоянии с помощью военных средств.
В эту эпоху безумия разжигатели войн переосмыслили понятие «общая безопасность». Теперь общая безопасность — это забиться в бункер вместе с теми, кого ты считаешь друзьями. Когда-то общую безопасность нужно было выстраивать с теми, кого считаешь потенциальными врагами. Надо было разговаривать друг с другом, а не вести себя как министр обороны Швеции. Надо было создавать основания для контактов, пытаться разобраться в том, как другая сторона относится к твоему собственному поведению.
У Швеции сегодня есть соглашение принимающей стороны с НАТО, которое подразумевает, что даже у правительства меньшинства появляется право «пригласить» (под давлением или без него) НАТО использовать шведские порты, аэропорты, дороги для того, чтобы защищать третью сторону или напасть на нее. Парламент — центристские партии, социал-демократы и Партия зеленых (!) — тем самым способствовали появлению новых потенциальных зон конфликтов.
Что у нас будет твориться после выборов, я едва решаюсь представить. Спикер Партии зеленых постоянно говорит о том, чтобы образовать совместное правительство, поделив его между «зелеными», Умеренной партией, Партией центра и Либералами. В таком правительстве нет места Маргот Валльстрём (Margot Wallström) на посту министра иностранных дел. А это освободит больше пространства для деятельности министра обороны Петера Хультквиста (Peter Hultqvist).
Мы должны прервать это безумие и разоблачить сегодняшний инфантилизм.
Ого, уже и швеция стала подпиндосовской шавкой!« ответить
Давно известно, что в друзьях России ходит только парочка одиозных режимов, да те, кому она платит за "дружбу", ну как девушке с Чака к примеру.:))« ответить
варзилоид-дебилоид, как всегда, всё перевираешь. Ты, быдло, когда-нибудь допи3дишься, Двина тебе будет пухом.« ответить
а подпиндосовские прибалтийские шавки типа тявкают за бесплатно? "ха" 3 раза« ответить
Есть ли у США союзники? Да, много стран входит в НАТО , а базы США ( самой миролюбивой страны в мире!) по всему миру. Это потому, что американцев любят? Отнюдь нет. Тогда почему? Все дело в том, что США ( а по большому счёту Мировая финансовая олигархия) устанавливают по всему миру фактически марионеточные режимы. Обладая колоссальными финансовыми ресурсами, Мировое правительство финансирует СМИ, подкупает министров, чиновников, журналистов. Устанавливает то идеологическое, которого они должны держаться. Непокорным перекрывают кредиты, лишают финансирования, особо непокорных ликвидируют спецслужбы. Создают иллюзию свободы слова, демократии. Но это только иллюзия. Электорат с промытыми мозгами голосует как надо. Журналюги скором набрасываются как шавки на кого надо. Вот почему у США нет союзников, а есть только прикормленные и запуганные вассалы. А если какой-то вассал перестанет подчиняться, ему устроют оранжевую революцию. А Запад громогласно поддержит "демократические перемены".« ответить
Электорат с промытыми мозгами голосует как надо.« ответить
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А Воофкин лохотрат не с промытыми мозгами, на Западе невозможно получить 90%, а ему удается.:)
Ведь русские набросились на Крым, где вообще-то у них десятилетиями была военная база, но все равно разжигателям милитаристских настроений как-то удается проводить тут параллели с Готландом…« ответить
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Арендовали базу, и что из этого, как эта аренда оправдывает захват и аннексию Крыма у ослабевшей Украины под надуманным предлогом? Будьте уверены, если понадобится, она найдет и повод для Готланда, нырнет хоть к временам Полтавской битвы с претензиями к вам.
может и нет, но вполне оправдывает захват и аннексию Крыма в упреждения другого захвата со стороны НАТО и незаконному госперевороту .« ответить
все кто поддерживает запад..являются второсортными отбросами общества.Эти имбецилы не имеют собственного мнения и ваты у них в ушах до жопы.« ответить
Es patiesi lepojos ar to varu dzīvot valstī kas orientēta uz rietumiem un tavs naids,utainais kolorād,manī rada prieku :)))« ответить
Браво , шведы!!! Где остальные : поляки , в первую очередь?!! Латвия , вообще , забег перед паровозом ..« ответить