Безумие охватило всех вокруг. Такое случалось и раньше. Все бегут в одну и ту же сторону с громкими криками. Один передает другому. Увлекают за собой еще людей. Возникает некая бурлескная нормальность.

В XVII веке люди продавали свои дома, чтобы инвестировать средства в луковицы тюльпанов. Стоимость луковиц в какой-то момент невероятно подскочила, и эта волна повального безумия увлекала все больше людей — до тех пор, пока человек не приходил в себя, с ужасом взирая на то, что сотворил и как рассуждал.

Примеров можно привести множество, и часто они скорее трагичны, чем комичны. Случается, что эти волны безумия совершенно выходят из-под контроля и ведут к войне.

Сейчас как раз в самом разгаре период такого безумия, которое стало нормой. Военная риторика идет потоками, мало кто из журналистов осмеливается отделиться от стада и со стороны наблюдать за тем, что происходит. Газеты вроде «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter) и «Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet) просто фонтанируют милитаристской риторикой. Как будто они живут в пузыре без малейших проблесков мысли.

Политики, которые многие годы сидели в тени (статус военных политиков был так же низок, как и политиков в сфере культуры), оказались вдруг в центре внимания и, похоже, в связи с этим их охватила эйфория.

Все это настоящий бурлеск.

Война притаилась за углом. Если верить заголовкам, которые все чаще появляются в СМИ, Россия угрожает нам. И ни один хрен не может толком объяснить, почему. Потому что потому.

Ведь русские набросились на Крым, где вообще-то у них десятилетиями была военная база, но все равно разжигателям милитаристских настроений как-то удается проводить тут параллели с Готландом…

И если Путин смог пойти в атаку на Грузию, то, он, конечно, точно так же может напасть и на Мэлардален — забудем, что в расследовании ЕС (докладе Тальявини) в связи с так называемой Осетинской войной утверждалось, что войну начал Михаил Саакашвили, тогдашний лидер Грузии, который действовал в то время все более абсурдно. Это нам тоже надо напоминать.

Не требуется никаких троллей в социальных сетях, чтобы искажать факты: с этим прекрасно справляются ведущие шведские СМИ.

Российский режим никоим образом не симпатичный, он живет, как и США с НАТО, идеей, что можно применять ядерное оружие, он авторитарный, у него гораздо больше общих черт с руководством Венгрии, чем Швеции. И это, черт побери, плохо.

Но воображать себе, что Россия может напасть на Швецию, — это уж слишком инфантильно. Это моментально выведет из строя российскую экономику, торговые связи со странами ЕС тут же прекратятся, цена будет непомерной. Выиграть такую битву невозможно.

Кроме того, разница между «военной мощью» Советского Союза и Швецией была бесконечно больше, чем разница между силами Швеции и России сегодня. Но мы внезапно это забываем, переписываем историю и притворяемся, что Швеция была в состоянии удерживать сверхдержаву на расстоянии с помощью военных средств.

В эту эпоху безумия разжигатели войн переосмыслили понятие «общая безопасность». Теперь общая безопасность — это забиться в бункер вместе с теми, кого ты считаешь друзьями. Когда-то общую безопасность нужно было выстраивать с теми, кого считаешь потенциальными врагами. Надо было разговаривать друг с другом, а не вести себя как министр обороны Швеции. Надо было создавать основания для контактов, пытаться разобраться в том, как другая сторона относится к твоему собственному поведению.

У Швеции сегодня есть соглашение принимающей стороны с НАТО, которое подразумевает, что даже у правительства меньшинства появляется право «пригласить» (под давлением или без него) НАТО использовать шведские порты, аэропорты, дороги для того, чтобы защищать третью сторону или напасть на нее. Парламент — центристские партии, социал-демократы и Партия зеленых (!) — тем самым способствовали появлению новых потенциальных зон конфликтов.

Что у нас будет твориться после выборов, я едва решаюсь представить. Спикер Партии зеленых постоянно говорит о том, чтобы образовать совместное правительство, поделив его между «зелеными», Умеренной партией, Партией центра и Либералами. В таком правительстве нет места Маргот Валльстрём (Margot Wallström) на посту министра иностранных дел. А это освободит больше пространства для деятельности министра обороны Петера Хультквиста (Peter Hultqvist).

Мы должны прервать это безумие и разоблачить сегодняшний инфантилизм.