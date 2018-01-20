Кавказский узел

Утверждения о том, что Россия напала на Грузию в 2008 году и оккупировала Крым в 2014-м, постоянно звучат из уст шведских политиков и появляются на передовицах газет, однако они не соответствуют действительности.

Как отмечает в своём письме в редакцию Sydöstran Ульф Бьерен, эти утверждения приводятся в рамках пропаганды запугивания как доказательства российской агрессии и их целью является присоединение Швеции к НАТО.

Шведский эксперт: отношения России с Западом испортила лживая пропаганда о Крыме и ГрузииReuters

«Россия напала на Грузию в 2008 году и оккупировала Крым в 2014-м», — эти утверждения то и дело возникают на передовицах шведских газет, их повторяют политики. Однако, как пишет в своём письме в редакцию Sydöstran Ульф Бьерен, эти утверждения приводятся в рамках пропаганды запугивания как доказательства российской агрессии и их целью является присоединение Швеции к военному альянсу НАТО.

Бьерен напоминает, что группа следователей ЕС под руководством Хайди Тальявини постановила, что открытые столкновения в Южной Осетии начались с массированной артиллерийской атаки Грузии. Около 2 тыс. осетин были убиты, а центр осетинской столицы Цхинвала лежал в руинах. Трети жителей Южной Осетии пришлось бежать. Одной из мишеней были российские миротворцы, которые находились в регионе с одобрения ООН. Россию всё это застало врасплох, но она мобилизовала свои силы и отразила атаку, после чего вывела войска в полном соответствии с международным правом.

Утверждение, что Россия оккупировала Крым, не соответствует действительности. Россия не отправляла на полуостров войска, и не прозвучало ни единого выстрела. В ходе референдума, на котором присутствовали зарубежные наблюдатели, население с очень большим перевесом проголосовало за то, чтобы добиваться воссоединения с Россией. США и ЕС обвинили Россию в нарушении международного права, несмотря на то что первый параграф Устава ООН закрепляет право народов на самоопределение.

Крымское воссоединение приводилось как причина расширения санкций, введённых против России Евросоюзом и США, однако западные СМИ умолчали о том, что стояло за мирным воссоединением Крыма с Россией. Его спровоцировал антиконституционный переворот в Киеве 22 февраля 2014 года, во главе которого стояли «вооружённые фашисты-русофобы при поддержке Запада». И хотя их называли более мягким словом «националисты», сами они не отрицали своих фашистских взглядов.

«Преобладающую у нас риторику вокруг Грузии и Крыма на сегодняшнем новоязе можно назвать «альтернативными фактами». Сокрытие информации о государственном перевороте на Украине можно было бы привести как пример фейковых новостей, построенных на выборочных фактах. Ещё лучше назвать это пропагандой лжи. И она не станет ни на йоту правдивее от того, что её неустанно повторяют политики и официальные СМИ», — заключает автор письма.