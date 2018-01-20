Шведский эксперт: отношения России и Запада испортила ложь о Крыме и Грузии(15)

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Кавказский узел
Тимур Пушкарев
15:31 19.01.2018
В мире / Евросоюз

Утверждения о том, что Россия напала на Грузию в 2008 году и оккупировала Крым в 2014-м, постоянно звучат из уст шведских политиков и появляются на передовицах газет, однако они не соответствуют действительности.

Как отмечает в своём письме в редакцию Sydöstran Ульф Бьерен, эти утверждения приводятся в рамках пропаганды запугивания как доказательства российской агрессии и их целью является присоединение Швеции к НАТО.

 

Шведский эксперт: отношения России с Западом испортила лживая пропаганда о Крыме и ГрузииReuters

«Россия напала на Грузию в 2008 году и оккупировала Крым в 2014-м», — эти утверждения то и дело возникают на передовицах шведских газет, их повторяют политики. Однако, как пишет в своём письме в редакцию Sydöstran Ульф Бьерен, эти утверждения приводятся в рамках пропаганды запугивания как доказательства российской агрессии и их целью является присоединение Швеции к военному альянсу НАТО.

 

Бьерен напоминает, что группа следователей ЕС под руководством Хайди Тальявини постановила, что открытые столкновения в Южной Осетии начались с массированной артиллерийской атаки Грузии. Около 2 тыс. осетин были убиты, а центр осетинской столицы Цхинвала лежал в руинах. Трети жителей Южной Осетии пришлось бежать. Одной из мишеней были российские миротворцы, которые находились в регионе с одобрения ООН. Россию всё это застало врасплох, но она мобилизовала свои силы и отразила атаку, после чего вывела войска в полном соответствии с международным правом.

 

Утверждение, что Россия оккупировала Крым, не соответствует действительности. Россия не отправляла на полуостров войска, и не прозвучало ни единого выстрела. В ходе референдума, на котором присутствовали зарубежные наблюдатели, население с очень большим перевесом проголосовало за то, чтобы добиваться воссоединения с Россией. США и ЕС обвинили Россию в нарушении международного права, несмотря на то что первый параграф Устава ООН закрепляет право народов на самоопределение.

 

Крымское воссоединение приводилось как причина расширения санкций, введённых против России Евросоюзом и США, однако западные СМИ умолчали о том, что стояло за мирным воссоединением Крыма с Россией. Его спровоцировал антиконституционный переворот в Киеве 22 февраля 2014 года, во главе которого стояли «вооружённые фашисты-русофобы при поддержке Запада». И хотя их называли более мягким словом «националисты», сами они не отрицали своих фашистских взглядов.

 

«Преобладающую у нас риторику вокруг Грузии и Крыма на сегодняшнем новоязе можно назвать «альтернативными фактами». Сокрытие информации о государственном перевороте на Украине можно было бы привести как пример фейковых новостей, построенных на выборочных фактах. Ещё лучше назвать это пропагандой лжи. И она не станет ни на йоту правдивее от того, что её неустанно повторяют политики и официальные СМИ», — заключает автор письма.

 

RT / Фото
Комментарии (15)
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Latviešu patriots 15:38 19:01:2018

Kārtējais kremļa aģents un nodevējs! Krievu propogandas spilgts paraugs.

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to-Latviešu patriots 15:38 19:01:2018 15:53 19:01:2018

прибалтийских шавок никто не слушает-непродуктивно

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педриле латвишу петриоту 15:53 19:01:2018

ты идиот!

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кеен 15:39 19:01:2018

ЧТО ТРЕЗВЕТЬ НАЧИНАЮТ,,, ЭТО УЖЕ РАДУЕТ..

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ИвАн 17:12 19:01:2018

Да нее, у мужика были проблемы с иппотекой, и тут от куда не возмись сатана и говорит ему по русски:...

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Ivan 15:45 19:01:2018

Да конечно, но лживая западная пропаганда не несёт ответственность, последствия зомбирования чудовищны, прибалты , например, напрочь обезумели, сошли с ума и теперь нищенствуют попрошайничая. Ложь не может быть безобидной, по-любому гадящие лжецы отвечают за преступления.

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Marija to latviešu patriots 15:45 19:01:2018

Visi tie cilveki,kuriem ir cits viedoklis neka tev-, protams, ir nodevēji un kremļa aģenti..)))))

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кеен 15:45 19:01:2018

ЧТО НАЧИНАЮТ ТРЕЗВЕТЬ????? И ЭТО УЖЕ РАДУЕТ...ЛАТВИЯ ВИДИМО ТРЕЗВЕТЬ НАЧНЁТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ,, КОГДА ЕВРОПА ДЕНЕГ НЕ ДАСТ,, А ДОЛГИ ПЛАТИТЬ ПОПРОСИТ... ИЛИ ПРИКАЖЕТ..

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

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