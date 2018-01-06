Шведский хоккеист расстроился после поражения и запустил медаль в болельщиков (+ВИДЕО)

Виталий Вавилкин Виталий Вавилкин Спорт

Поделиться ссылкой

Капитан молодежной сборной Швеции Лиас Андерссон выбросил на трибуну серебряную медаль, полученную после поражения в финале молодежного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало.