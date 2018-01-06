Шведский хоккеист расстроился после поражения и запустил медаль в болельщиков (+ВИДЕО)

Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Майка Бэнкса.
Швеция уступила Канаде, пропустив решающую шайбу на 59-й минуте третьего периода. Андерсон не сумел сдержать эмоции и кинул награду через оградительное стекло на трибуну.
Поймавший медаль американский болельщик сразу надел ее на себя.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.