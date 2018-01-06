Шведский хоккеист расстроился после поражения и запустил медаль в болельщиков (+ВИДЕО)

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Виталий Вавилкин
11:56 06.01.2018
Спорт

Капитан молодежной сборной Швеции Лиас Андерссон выбросил на трибуну серебряную медаль, полученную после поражения в финале молодежного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало.

Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Майка Бэнкса.

 

Швеция уступила Канаде, пропустив решающую шайбу на 59-й минуте третьего периода. Андерсон не сумел сдержать эмоции и кинул награду через оградительное стекло на трибуну.

 

Поймавший медаль американский болельщик сразу надел ее на себя.

Lenta.ru / Фото
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