Шведский министр извинилась перед Латвией за «мусорное инферно» в Юрмале(8)

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Виталий Вавилкин
14:38 02.01.2018
В мире / Политики

Министр окружающей среды Каролина Скуга высказала сожаление о том, что шведские отходы оказались в Юрмале, где на нелегальной свалке этим летом произошел серьезный пожар.

По ее словам, инцидент говорит о необходимости введения системы хранения отходов не только в Латвии, но также на всей территории ЕС. Это поможет предотвратить повторение случаев, когда отходы какой-либо из стран беспрепятственно попадают в другую.

 

“Пострадавшим же в Латвии я хочу сказать, что очень сожалею о произошедшем”, — заявила министр.

 

В свою очередь, отвечая на критику своего латвийского коллеги министра Герхардса, Скуга отметила: “Если окажется, что отходы в Швеции складировались нелегально, специально экспортируясь нечестным образом, при этом в непереработанном виде, то это крайне серьезно. Надо сказать, я крайне разочарована шведской системой переработки отходов.”

 

Напомним, 18 июня на свалке мусора в Слоке вспыхнул сильный пожар. Локализовать возгорание пожарным удалось лишь к следующему утру, а вот потушить – лишь через два дня. Задымление было столь сильным и густым, что его можно было наблюдать с очень удаленного расстояния. Если бы дым начал стелиться по земле — у людей могли бы возникнуть проблемы с самочувствием, признали в VVD.

 

На приведение в порядок территории, на которой произошел пожар выделили 700 тысяч евро из денег налогоплательщиков. Это в том числе включает в себя установку системы мониторинга за грунтовыми водами. Эти средства также используют на вывоз 14 тысяч тонн мусора с территории, затронутой пожаром. А это 60% от всех отходов, которые находились здесь до происшествия. Удельный вес опасных отходов на площадке составляет примерно 1%.

 

Влияние последствий пожара на грунтовые воды будет ощутимо еще в течение долгого времени.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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10 дюймов 14:56 02:01:2018

шведы извинились, но отходы со шведских свалок продолжали отправлять в "дружеские страны"----тут дело не в извинениях, а в продажности латышских чиновников-патриотов.

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Ответ 10 дюйм. 16:06 02:01:2018

Это и есть успех Латвии за прошлый год, экономика растет, ВЭФ, РАФ, Альфа, Вагонка ,Радиотехника, Коммутатор,РЭЗ...... завалили всю Европу электроникой, автомобилями, вагонами, стиральными машинами.. и.пр.. товарами а вот с мусором шведским проблема, не могут найти виновных (посмотрите какие госструктуры (пограничники, таможня....) встречает в портах корабли и что они обязаны делать, в функционалах каждого должностного лица указаны его обязанности, посмотрите кто подписывал там указаны ФИО и должность подписант большего ума не надо ха ха ха ха

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Интересно получается 15:17 02:01:2018

шведы извинились. а платить будут нищие латышские пенсионеры и инвалиды со своими тощими кошельками, а почему не шведские пенсионеры с их тугими кошельками?

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Latviešu patriots 15:23 02:01:2018

Gan zviedri mums zaudējumus kompensēs.

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К. А. Ин. 15:51 02:01:2018

Извини, мы ещё будем срать в вашем доме .

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Ой, нимагу 16:03 02:01:2018

Да, чего там! Везите исшо !!!

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)

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