По ее словам, инцидент говорит о необходимости введения системы хранения отходов не только в Латвии, но также на всей территории ЕС. Это поможет предотвратить повторение случаев, когда отходы какой-либо из стран беспрепятственно попадают в другую.
“Пострадавшим же в Латвии я хочу сказать, что очень сожалею о произошедшем”, — заявила министр.
В свою очередь, отвечая на критику своего латвийского коллеги министра Герхардса, Скуга отметила: “Если окажется, что отходы в Швеции складировались нелегально, специально экспортируясь нечестным образом, при этом в непереработанном виде, то это крайне серьезно. Надо сказать, я крайне разочарована шведской системой переработки отходов.”
Напомним, 18 июня на свалке мусора в Слоке вспыхнул сильный пожар. Локализовать возгорание пожарным удалось лишь к следующему утру, а вот потушить – лишь через два дня. Задымление было столь сильным и густым, что его можно было наблюдать с очень удаленного расстояния. Если бы дым начал стелиться по земле — у людей могли бы возникнуть проблемы с самочувствием, признали в VVD.
На приведение в порядок территории, на которой произошел пожар выделили 700 тысяч евро из денег налогоплательщиков. Это в том числе включает в себя установку системы мониторинга за грунтовыми водами. Эти средства также используют на вывоз 14 тысяч тонн мусора с территории, затронутой пожаром. А это 60% от всех отходов, которые находились здесь до происшествия. Удельный вес опасных отходов на площадке составляет примерно 1%.
Влияние последствий пожара на грунтовые воды будет ощутимо еще в течение долгого времени.
шведы извинились, но отходы со шведских свалок продолжали отправлять в "дружеские страны"----тут дело не в извинениях, а в продажности латышских чиновников-патриотов.« ответить
Это и есть успех Латвии за прошлый год, экономика растет, ВЭФ, РАФ, Альфа, Вагонка ,Радиотехника, Коммутатор,РЭЗ...... завалили всю Европу электроникой, автомобилями, вагонами, стиральными машинами.. и.пр.. товарами а вот с мусором шведским проблема, не могут найти виновных (посмотрите какие госструктуры (пограничники, таможня....) встречает в портах корабли и что они обязаны делать, в функционалах каждого должностного лица указаны его обязанности, посмотрите кто подписывал там указаны ФИО и должность подписант большего ума не надо ха ха ха ха« ответить
шведы извинились. а платить будут нищие латышские пенсионеры и инвалиды со своими тощими кошельками, а почему не шведские пенсионеры с их тугими кошельками?« ответить
Gan zviedri mums zaudējumus kompensēs.« ответить
Извини, мы ещё будем срать в вашем доме .« ответить
Да, чего там! Везите исшо !!!« ответить