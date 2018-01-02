Министр окружающей среды Каролина Скуга высказала сожаление о том, что шведские отходы оказались в Юрмале, где на нелегальной свалке этим летом произошел серьезный пожар.

По ее словам, инцидент говорит о необходимости введения системы хранения отходов не только в Латвии, но также на всей территории ЕС. Это поможет предотвратить повторение случаев, когда отходы какой-либо из стран беспрепятственно попадают в другую.

“Пострадавшим же в Латвии я хочу сказать, что очень сожалею о произошедшем”, — заявила министр.

В свою очередь, отвечая на критику своего латвийского коллеги министра Герхардса, Скуга отметила: “Если окажется, что отходы в Швеции складировались нелегально, специально экспортируясь нечестным образом, при этом в непереработанном виде, то это крайне серьезно. Надо сказать, я крайне разочарована шведской системой переработки отходов.”

Напомним, 18 июня на свалке мусора в Слоке вспыхнул сильный пожар. Локализовать возгорание пожарным удалось лишь к следующему утру, а вот потушить – лишь через два дня. Задымление было столь сильным и густым, что его можно было наблюдать с очень удаленного расстояния. Если бы дым начал стелиться по земле — у людей могли бы возникнуть проблемы с самочувствием, признали в VVD.

На приведение в порядок территории, на которой произошел пожар выделили 700 тысяч евро из денег налогоплательщиков. Это в том числе включает в себя установку системы мониторинга за грунтовыми водами. Эти средства также используют на вывоз 14 тысяч тонн мусора с территории, затронутой пожаром. А это 60% от всех отходов, которые находились здесь до происшествия. Удельный вес опасных отходов на площадке составляет примерно 1%.

Влияние последствий пожара на грунтовые воды будет ощутимо еще в течение долгого времени.