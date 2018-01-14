Шведы хотят сделать Сигулду олимпийской(7)

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газета Сегодня
13:00 14.01.2018
газета Сегодня

Новость, которая пришла из Швеции в конце прошлого года, даже на некоторое время отодвинула в тень предстоящие в южнокорейском Пхенчхане зимние Игры–2018. Конкретно — Олимпийский комитет Швеции рассматривает возможность совместного с Латвией проведения зимних Олимпийских игр — 2026. Протокол о намерениях может быть подписан уже через пару недель.

Это были не голословные утверждения от непроверенных источников, а вполне себе официальная информация. По сообщению издания Dagens Nyheter, соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону могут быть проведены в Латвии на санно–бобслейной трассе в Сигулде (в самой Швеции нет санно–бобслейных трасс, а использовать трассу в норвежском Лиллехаммере шведам нельзя). В январе (точная дата — 23–е число) представители заявочного комитета Швеции отправятся в латвийский город, чтобы выяснить, возможно ли будет проведение соревнований на местной санно–бобслейной трассе. Для постройки аналогичного спортивного сооружения в Швеции понадобится более 103 млн долларов, что для Швеции слишком дорого.

 

«Ранее не было возможности провести Олимпиаду совместно с какой–нибудь другой страной. Теперь, когда такая возможность появилась, мы будем изучать все варианты», — заявил представитель Олимпийского комитета Швеции Ларс Маркуссон.

 

«Теоретически такой вариант вполне возможен, — подтверждает директор трассы Дайнис Дукурс. — Для этого надо только перестроить два виража, чтобы и бобслейные экипажи–четверки имели возможность у нас соревноваться. Конечно, это потребует дополнительных вложений, инвестирования нескольких десятков миллионов евро, если говорить о создании соответствующей инфраструктуры, тех же новых гостиниц. Сейчас в гостиницах города — всего 800 мест, чего для проведения крупного спортивного события мало. Но эта та цена, из–за которой не стоит ломать копья. Шанс принять у себя Олимпиаду — уникальный, и надо им воспользоваться. Это столь грандиозное событие, что нашей стране самой нужно найти финансирование».

 

А вот какое мнение на сей счет высказал глава совета спортивных федераций Латвии (LSFP) Эйнар Фогелис.

 

— Главное сейчас, чтобы Стокгольм подал заявку на проведение Игр–2026. Случиться это должно в марте. Так что мы ждем… И если она получит подтверждение, есть смысл ввязываться в эту затею. Лично я считаю, что нам это будет только на руку. И даже если Латвии придется покрывать часть средств, поверьте, игра стоит свеч.

 

Помимо Стокгольма, претендентами на проведение Игр–2026 являются швейцарский Сьон, норвежский Лиллехаммер, канадский Калгари, японский Саппоро, и, возможно, один из американских городов. Выборы страны–хозяйки Игр–2026 пройдут в 2019 году в Милане.

 

Владимир ИВАНОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (7)
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Новость, которая пришла из Швеции в конце прошлого года, даже на некоторое время отодвинула в тень предстоящие в южнокорейском Пхенчхане зимние Игры–2018. 13:12 14:01:2018

spasibo, porzhal

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Ваня 13:14 14:01:2018

Латвия за 27 лет в Сигулде нечего не построила и теперь весь мир узнает от кого досталась в сигулде горка

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Latviešu patriots 14:05 14:01:2018

Zviedri ir malači, atbalstu 100%

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Александр Шерстобитов 14:18 14:01:2018

потдерживую тоже шведов, они трассу сами построят и обайдутся без латвии

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А ты 15:49 14:01:2018

VERGS Lat.patriots - ДОЛЖЕН и ТАК ПОДДЕРЖИВАТЬ БЫВШЕГО ХОЗЯИНА!!! На то ВЫ латышня и ЕСТЬ РАБЫ!!!!!

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вова 14:16 14:01:2018

Да шведы просто платить не хотят , а богатые хуторяне впишутся.

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Latviešu patriots 14:31 14:01:2018

Ja vajadzēs, līdzekļi atradīsies. Neredzu problēmu.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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