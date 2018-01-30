Швейцарский финансовый холдинг UBS Group рекомендовал избавиться от российских ценных бумаг в связи с повышенными рисками от новых санкций США. Об этом сообщает Bloomberg.

Доходность евробондов со сроком погашения в июне 2027 года впервые с 29 ноября 2017-го выросла на 10 базисных пунктов, до 3,97 процента. Доходность 10-летних государственных бумаг выросла на 2 базисных пункта до 7,44 процента. Стоимость кредитно-дефолтных свопов (страхующий от дефолта контракт) растет второй день подряд, а рубль мало меняется к доллару.

Бумаги дорожают в ожидании публикации «кремлевского доклада», подготовленного в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».

Для этого отчета американский минфин и Госдепартамент подготовили оценку последствий экономических ограничений для суверенного долга России, а также для физлиц и компаний.

Не исключено, что доклад станет основой для решения Вашингтона о новых санкциях в отношении России. Как пишет Bloomberg, президент США Дональд Трамп «нехотя» поддержит их, поскольку очередные ограничения нанесут вред крупнейшим американским держателям российского долга — JPMorgan Chase, BlackRock Inc. и Stone Harbor Investment Partners.

Издание называет доклад минфина США о последствиях санкций основным препятствиям для вложений в российские облигации. Также Bloomberg пишет, что угроза новых санкций заставила российских миллиардеров, владеющих крупными компаниями, в январе распродать международные облигации.