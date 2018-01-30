Доходность евробондов со сроком погашения в июне 2027 года впервые с 29 ноября 2017-го выросла на 10 базисных пунктов, до 3,97 процента. Доходность 10-летних государственных бумаг выросла на 2 базисных пункта до 7,44 процента. Стоимость кредитно-дефолтных свопов (страхующий от дефолта контракт) растет второй день подряд, а рубль мало меняется к доллару.
Бумаги дорожают в ожидании публикации «кремлевского доклада», подготовленного в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».
Для этого отчета американский минфин и Госдепартамент подготовили оценку последствий экономических ограничений для суверенного долга России, а также для физлиц и компаний.
Не исключено, что доклад станет основой для решения Вашингтона о новых санкциях в отношении России. Как пишет Bloomberg, президент США Дональд Трамп «нехотя» поддержит их, поскольку очередные ограничения нанесут вред крупнейшим американским держателям российского долга — JPMorgan Chase, BlackRock Inc. и Stone Harbor Investment Partners.
Издание называет доклад минфина США о последствиях санкций основным препятствиям для вложений в российские облигации. Также Bloomberg пишет, что угроза новых санкций заставила российских миллиардеров, владеющих крупными компаниями, в январе распродать международные облигации.
Если Окурок избавится от скреп, то что будет фиксировать сфинктер его ануса?« ответить
Что же все твои коменты или про го вно , или про жопы? Другой жизни не видел?« ответить
А о чем еще может писать выродокдвухпидарасов, сделанный через задницу и вылезший из задницы никак не может забыть свое гнездо« ответить
Это варзилов-урод, который похож на окурок, это его кликуха на районе. Вот это чмо и перекладывает все свои уродские комплексы неполноценности на других. Кстати у него справка из психушки есть, сам хвалился пьяный в кафе. Напьётся и начинает всем хамить, пацаны постоянно его пи3дят, но он, как мазохист, снова хамит, ясно, что психбольной. Он даже похож на того психа, который яйца к асфальту прибил, прям копия.« ответить