Сигулда: отстраненная российская саночница в четвертый раз стала чемпионкой Европы(7)

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Владимир Бучельников
09:19 28.01.2018
Спорт / Спортсмены

В латвийской Сигулде стартовал чемпионат Европы по санному спорту. Золото соревнований завоевала российская саночница Татьяна Иванова, сообщает Федерация санного спорта РФ.

Оба заезда спортсменка прошла с лучшими результатами.

 

На втором месте немецкая спортсменка Натали Гейзенбергер. Бронзу выиграла итальянка Сандра Робатчер.

 

Иванова в четвертый раз стала чемпионкой Европы.

 

Ранее МОК лишил россиянку серебра в эстафете на Олимпиаде в Сочи за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранил ее от участия в Олимпийских играх. Она оспаривает это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Polit.ru / Фото
Комментарии (7)
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Потому 12:02 28:01:2018

и отстранили.

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ваня 12:25 28:01:2018

Мутантов соссии отстранили за гос систему допинга

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Твою мамашу еще никто не прибил 12:55 28:01:2018

из-за того, что такого урода на свет родила?

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Да 13:32 28:01:2018

а ты не задавался вопросом может ты сам мутант ведь папа латыш, мама украинка а бабушка с дедушкой евреи, а сосед индус.

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да 13:40 28:01:2018

он полюбому от соседа, там макака жила

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Latviešu patriots 13:33 28:01:2018

Nebūtu lietojuši dopingu, varētu doties uz Olimpiskajām spēlēm. Tagad nekā.

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Хм 17:50 28:01:2018

Ну не будет Русских чемпионов на Олимпиаде и что? Все уже знают что туда поедут только слабокислой которые коть где-то что-то получат без участия России. А как Олимпиада закончится, на устах будут настоящие чемпионы Европы и Мира.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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