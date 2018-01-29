Оба заезда спортсменка прошла с лучшими результатами.
На втором месте немецкая спортсменка Натали Гейзенбергер. Бронзу выиграла итальянка Сандра Робатчер.
Иванова в четвертый раз стала чемпионкой Европы.
Ранее МОК лишил россиянку серебра в эстафете на Олимпиаде в Сочи за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранил ее от участия в Олимпийских играх. Она оспаривает это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
и отстранили.« ответить
Мутантов соссии отстранили за гос систему допинга« ответить
из-за того, что такого урода на свет родила?« ответить
а ты не задавался вопросом может ты сам мутант ведь папа латыш, мама украинка а бабушка с дедушкой евреи, а сосед индус.« ответить
он полюбому от соседа, там макака жила« ответить
Nebūtu lietojuši dopingu, varētu doties uz Olimpiskajām spēlēm. Tagad nekā.« ответить
Ну не будет Русских чемпионов на Олимпиаде и что? Все уже знают что туда поедут только слабокислой которые коть где-то что-то получат без участия России. А как Олимпиада закончится, на устах будут настоящие чемпионы Европы и Мира.« ответить