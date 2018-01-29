В латвийской Сигулде стартовал чемпионат Европы по санному спорту. Золото соревнований завоевала российская саночница Татьяна Иванова, сообщает Федерация санного спорта РФ.

Оба заезда спортсменка прошла с лучшими результатами.

На втором месте немецкая спортсменка Натали Гейзенбергер. Бронзу выиграла итальянка Сандра Робатчер.

Иванова в четвертый раз стала чемпионкой Европы.

Ранее МОК лишил россиянку серебра в эстафете на Олимпиаде в Сочи за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранил ее от участия в Олимпийских играх. Она оспаривает это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.