Сиквел «Истории игрушек» попал в руки малоизвестного автора

Сценарий четвертой части «Истории игрушек» для студии Pixar напишет Стефани Фолсом, работавшая над фильмом «Тор: Рагнарек», но не отмеченная в титрах из-за правил Гильдии сценаристов.

Фолсом в первую очередь известна благодаря оригинальному сценарию из «Черного списка» 2013 года с витиеватым названием «1969 год: Космическая одиссея, или Как Кубрик научился не волноваться и высадился на Луну» (1969: A Space Odyssey Or: How Kubrick Learned To Stop Worrying And Land On The Moon). Сюжет повествует о том, как публицист уговорил режиссера Стэнли Кубрика сотрудничать с NASA и сфальсифицировать высадку американцев на спутник Земли.

Изначально над сценарием «Истории игрушек 4» работала Рашида Джонс («Энджи Трайбека») совместно с Уиллом МакКормаком («От „А“ до „Я“»). В октябре 2017 года Джон Лассетер, глава и основатель Pixar, временно покинул студию из-за обвинений в неподобающем поведении. После этого, ссылаясь на творческие и философские разногласия, Джонс и МакКормак оставили проект.

Третий фильм серии, «История игрушек: Большой побег», вышел летом 2010 года и сумел собрать в прокате 1 млрд долларов.

«Историю игрушек 4» Disney и Pixar планируют выпустить 20 июня 2019 года.