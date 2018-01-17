Сиквелы «Аватара» потерпят фиаско?

Во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков Джеймс Кэмерон обсудил предстоящие сиквела «Аватара», рассказав о своём подходе к созданию сюжетов и отношении к возможному провалу новых частей франшизы.

«Для меня суть сторителлинга кроется в базовых вещах ‒ в людях. Урок, который я вынес из работы над первым фильмом и смог использовать при создании новых картин, заключается в следующем: чем более фантастические и невероятные образы ты придумываешь, чем больше раздвигаются при этом технологические границы, тем большее значение приобретают душевность и искренность сюжета, который должен быть основан на человеческих взаимоотношениях. Надеюсь, что в новых частях “Аватара” всё будет именно так», ‒ говорит режиссёр.

Кэмерон не стал раскрывать подробностей о нововведениях сиквелов, но признался, что его эксперименты вполне могут не найти отклика у зрителей: «Творческий человек всегда должен рассматривать вариант провала. Необходимо пробовать разные вещи. Ты находишься в наименее безопасном состоянии, когда всё время пытаешься оставаться в безопасности».

Каждая новая часть франшизы будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Джованни Рибизи, Зои Салдана, Джоэл Давид Мур, а также Мэтт Джеральд и Стивен Лэнг, персонажи которых погибли в первом фильме, но неким образом «воскреснут» в сиквелах. Компанию им составят Кейт Уинслет, Клифф Кертис («Бойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

Премьеры продолжений «Аватара» запланированы на 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года. При этом ранее постановщик заметил, что если второй и третий фильм соберут недостаточную кассу, то от создания четвертой и пятой картин он откажется.