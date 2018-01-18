Русскоязычному олигарху в ЛР на слово не поверили, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Завод LiepAjas metalurgs мог бы начать производство уже через 3 месяца, постепенно выйдя на годовую мощность 1,5 миллиона тонн в год, трудоустроив 500 человек и привнеся в бюджет Латвии 42 миллиона евро. Таковы тезисы потенциального инвестора, которые были озвучены им в понедельник в одном из пятизвездочных отелей Риги. Вместо выплаты денег он провел пресс–конференцию.

«Договор купли–продажи — это такая вторичная вещь»

Игорь Моисеевич Шамис говорил негромко, и именно поэтому в лобби гостиницы стояла удивительная тишина, несмотря на то что журналистов набралось немало. Все–таки редкое зрелище: натурально богатый господин, лично залетевший в наши края и готовый осчастливить злополучное предприятие и депрессивный город. Во вступительном слове господин Шамис поблагодарил за понимание и профессионализм премьера Кучинскиса, министра экономики Ашераденса, мэра Лиепаи Сескса и команду Агентства приватизации. «Они, конечно же, в первую очередь преследуют интересы государства», — дипломатично отметил предприниматель.

— То, что касается непосредственно Лиепайского металлургического завода. Эти вопросы необходимо решать в возможных юридических формах. Что я имею в виду? Договор купли–продажи, на мой взгляд, — это такая вторичная вещь. Потому что если говорить о деньгах, то они имеют две природы происхождения.

Инвестиционная составляющая этих денег должна быть направлена на приобретение самого оборудования, и вторая часть — на обслуживание данного оборудования. Вот этот вопрос является для нас неизвестным. Мы не знаем, сколько денег нам надо будет вкладывать в ремонт, потому что оборудование в нерабочем состоянии очень длительный период времени.

Огромной проблемой является трудовой коллектив, потому что сегодня люди с предприятия, которое не работало, покинули эту страну. Конечно, за короткий период времени вернуть их будет не так просто. Хотя наши агенты, команда, работающая сегодня на заводе, надеется, что мы сумеем набрать несколько бригад, которые немедленно начнут запуск сталеплавильного производства, который займет около 3 месяцев.

Является также огромной проблемой сертификация. К сожалению, для того чтобы готовая продукция экспортировалась, надо восстановить сертификаты, срок действия которых закончился еще в 2015 году.

Поэтому, если иметь в виду этот набор факторов, то с нашей стороны сделано предложение, которое позволило бы нам поэтапно решать вопрос приобретения завода в рамках существующего договора купли–продажи и подписанного письма о намерениях. Имеются в виду: люди, которые должны прийти на рабочие места; опытная партия арматуры, которую нужно произвести и пригласить аудиторские компании для возобновления сертификатов; и, конечно, возможность капитального или текущего ремонта оборудования, который даст нам возможность выполнять производственную программу. В наших планах максимально использовать сталеплавильные мощности, производя около 700 тысяч тонн проката и арматуры в размере 750 тысяч тонн. У нас есть существующие контракты, позволяющие этот объем купить.

«Очевидно же, что пошла коррозия»

Сообщение администратора LiepAjas metalurgs Гунтара Кориса о продаже предприятия по частям неприятно удивило господина Шамиса:

— Для меня это такая же неожиданность, как и для вас. Существует, наверное, юридическая форма, в которой каждый обязан действовать по существующей процедуре. Но, я повторяю, мы не оставляем надежды на наши предложения, которые находятся на столе и рассматриваются. Это почти 150–страничный документ.

Все очень просто: мы готовы немедленно запустить прокатный цех, для того чтобы на свои средства закупить прокатные заготовки. Доведем объем производства на первой стадии до 25 тысяч тонн в месяц — это много. Это тот объем рабочего капитала, который мы предоставляем, — примерно 25 миллионов евро. Но мы не знаем, сколько денег еще понадобится. Представьте: привезти 500 человек рабочих в страну, это приблизительно 1,5–2 тысячи человек. Над этим должна работать масса профессиональных агентств! Надо уговаривать рабочих, чтобы они откуда–то уволились и переехали сюда. Людям надо заплатить подъемные. Мы готовы взять на себя ответственность и сделать это.

Технологи, работавшие на заводе, в том числе на установке сталеплавильного оборудования в 2013 году, четыре раза делали «холодные тесты», прокручивали станки. Но ведь это одна минута! Конечно же, надо запустить глобально процесс производства, шаг за шагом, и тогда выяснится, сколько это стоит. Очевидно же, что пошла коррозия. Нужно промыть, подключить сети, сделать горячий запуск — все технологические вещи.

То, что видят сегодня сами заводчане — оборудование, вышедшее из строя, — стоит 500 тысяч. А глубоко этого никто не знает. В сталеплавильном производстве есть агрегаты ценой 7–8 миллионов. Поэтому мы просим: дайте нам возможность в рамках договора купли–продажи начать производство, нанять людей и так далее. Первый взнос мы должны были сделать в размере 7,5 миллиона евро, 500 тысяч уже заплатили, чтобы удержать людей на несколько месяцев.

«Мы не собираемся торговаться, мы показываем деньги»

— Ни один латвийский банк — а я был в четырех–пяти — не дал нам оборотных средств из–за плохой репутации LiepAjas metalurgs. Нам сказали: «Вы начните производство, мы посмотрим». Для нас это деньги, которые мы должны взять и положить. У нас нет печатного станка. Мы не собираемся торговаться, мы достаточно порядочные люди. Взяли на себя обязательства, готовы их выполнить профессионально. У меня стаж в металлургии 30 лет, у моих партнеров — почти 40. Мы покупаем металлургический завод, не кучу металлолома, а работающее предприятие. Готовы заплатить 42 миллиона, это не маленькие деньги. Не запустить завод невозможно, но мы хотим с открытыми глазами идти и просчитать правильный бизнес–план.

Лично я оцениваю заявление администратора очень негативно. Завод всегда занимал ведущие позиции в макроэкономике страны и будет занимать еще большие, с возможностями вдвое большего производства. Распиливать завод, продавать его по частям — это преступление. Говорю как металлург: завод — как больное дитя, которое надо вылечить и дать справку, что может идти в школу.

Мои партнеры — крупнейший трейдерский дом, невозможно в рамках предприятия создать такой департамент продаж, а их география огромная: и Южная, и Северная Европа, страны Азии, надо осваивать и рынок Америки.

«Я готов дать персональные гарантии, обеспеченные моим личным имуществом, — говорит господин Шамис. — Это был тендер. Мы сделали самое лучшее предложение, больше нас никто не давал. Значит, такая конъюнктура. Завод нужно немедленно начать реанимировать, продать его «стратегу», который запустит производство. Мне не нужен отдельный стан или что они там планируют продавать. Многие вообще продают предприятия за 1 евро в надежде, что инвестор запустит процесс. Мы даем 42 миллиона! Мы показываем деньги. Пусть мы вложим первые 7,5 миллиона, но завод все равно будет стоять. Лучше вложить эти деньги в производство!»

Печи в Лиепае заточены под электричество. Возможного покупателя не пугают высокие цены на электроэнергию в Латвии. Поправки к законодательству предполагают, что «зеленая составляющая» будет через год возвращаться к производителю. Но и тут И. Шамис идет дальше:

— Оставьте себе эти деньги в рамках наших обязательств по договору! Пусть эти 7–10 миллионов будут как зачет.

— На что вы сейчас надеетесь? — задали в итоге вопрос представители национальных СМИ.

— Я молюсь, — ответил предприниматель.

БЕНЕФИЦИАР

Израильский гражданин И. Шамис в 90–е приобрел в Питере отель «Невский палас», коего потом лишился. Ижевский «Буммаш» обанкротился в 2012 году и заморозил зимой городской район. Его компания United Group зарегистрирована в Люксембурге и специализировалась на покупке «лежачих» металлургических заводов. Им были приобретены Pilsen Steel в Чехии, предприятия в Хорватии и Чехии.

Как пишет «Деловой Петербург», «это направление бизнеса у него не задалось, и его активы были распроданы за долги». Между тем бизнесмен учредил фонд возрождения еврейской культуры «Вечность», а свадьба его дочери на французском Лазурном Берегу стоила, по данным «Газета.Ру», 5 миллионов долларов.

ЦИТАТА

«Распиливать завод, продавать его по частям — это преступление. Говорю как металлург: завод как больное дитя, которое надо вылечить и дать справку, что может идти в школу».

Игорь Шамис.

Николай КАБАНОВ.