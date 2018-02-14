Силов в шаге от олимпийского пьедестала

Очередной день Олимпийских игр в Пхенчхане порадовал прежде всего выступлением латвийского конькобежца Харалда Силова, который на дистанции 1500 метров показал четвертый результат. Пока что это наивысшее место латвийских олимпийцев в Пхенчхане.

Кстати, никогда ранее конькобежцы из Латвии на Играх выше шестого места не поднимались — на Олимпиаде 1968 года в Гренобле Лаура Каунисте, выступая в составе сборной СССР, была шестой, и тоже на полуторке.

Лучше Каунисте в 1968–м…

Шансы Силова на медаль на этой дистанции оценивались осторожно (16–е место в общем зачете Кубка мира). Было понятно, что ему под силу потрепать нервы голландцам. Но побороться за высокие места… Все же главный упор Силов делал на масс–старт. Но уже на первой своей дистанции латвийский скороход приятно удивил. На старт он вышел в паре с хозяином соревнований Ким Мин Соком, был на финише вторым, но с отличным временем — 1 минута 45,25 секунды, на тот момент четвертым. Следом за ним выступали еще три пары, но никто из спортсменов так и не смог обойти латвийского конькобежца. Как следствие — Силов с деревянной медалью. От бронзы его отделили 0,32 секунды. Для сравнения: в Сочи четыре года назад на этой дистанции он был 14–м.

Кореец Ким Мин Сок, которому Силов проиграл в своем забеге, стал бронзовым призером. А первые два места — у голландцев Кьелда Нюйса и Патрика Реста. Отметим, что рекордсменом мира на этой дистанции является российский конькобежец Денис Юсков, который не получил приглашения в Пхенчхан от Международного олимпийского комитета.

Звейниекс в горах не подвел

Наконец–то дождались у моря погоды горнолыжники, которые из–за сильного ветра отдыхали два дня. Первый комплект наград был разыгран у мужчин в комбинации (скоростной спуск и слалом), где представители Латвии не подвели. Насчет победителя: тут сенсации не произошло — лучшее время в сумме показал титулованный австрийский горнолыжник Марсель Хиршер. Серебряную медаль завоевал француз Алексис Пинтюро, а бронзовую — его соотечественник Виктор Мюффа–Жанде.

Для 28–летнего австрийца это первое олимпийское золото (на Играх в Сочи он стал серебряным призером в слаломе). Хиршер — шестикратный чемпион мира и шестикратный победитель Кубка мира в общем зачете. Шесть раз Кубок мира не выигрывал ни один другой горнолыжник.

«Ощущения просто нереальные. Я отлично выступил в скоростном спуске. Моя мечта сбылась. Знаю, что люди ждали этого. Все говорили: «Отличная карьера, но олимпийского золота не хватает». Теперь оно есть. Это невероятно, — поделился эмоциями Хиршер, который принес Австрии второе золото в Пхенчхане после сенсационной победы Давида Гляйршера в мужских санях.

А вот Кристап Звейниекс в этом виде повторил рекорд Латвии. Какой? Ведущий латвийский горнолыжник после скоростного спуска занимал лишь 51–е место, но в слаломе показал 14–й результат и поднялся на итоговое 26–е место. Таким образом, Звейниекс повторил лучший за всю историю результат среди латвийских горнолыжников на Олимпийских играх (на Олимпиаде–2002 в Солт–Лейк–Сити 26–е место в слаломе занял Ивар Циагун).

«Не могу понять, доволен ли я результатом. Скоростным спуском я доволен, а вот в слаломе мог выступить лучше, поэтому остался осадок, хотя задачу выполнил — в тридцатку попал», — отметил после соревнований Звейниекс.

Зирне в десятку так и не въехала

Завершили свое выступление в Пхенчхане саночницы. Увы, второй день у латвийских спортсменов не заладился. Шедшая на восьмом месте Улла Зирне по итогам третьего и четвертого заездов в итоге осталась 12–й. То есть не попала даже в топ–10. Элиза Цауце — 16–я, Кендия Апарьоде — 23–я. Золото досталось немке Натали Гайзенбергер, которая отныне трехкратная олимпийская чемпионка.

Лыжники — скромно в седьмом десятке

Два комплекта наград разыграли в этот день и лыжники. На повестке дня был спринт классическим стилем (1250 метров), где латвийские спортсмены остались в седьмом десятке. В женском спринте 18–летняя Патриция Эйдука осталась 62–й, у мужчин наш Индулис Бикше — 63–й. В четвертьфинал они не прошли, так как туда отбирались по 30 лучших.

У женщин золотую медаль завоевала шведка Стина Нильссон, которая преодолела дистанцию за три минуты 3,84 секунды. Серебряную награду с отставанием 3,03 секунды взяла норвежка Майкен Фалла. Юлий Белорукова из команды «Олимпийские атлеты России» уступила чемпионке 3,37 секунды и стала третьей. В финальном забеге также приняла участие россиянка Наталья Непряева, которая осталась без медалей, показав четвертое время. Несколько минут спустя состоялись финальные соревнования в мужской спринтерской гонке классическим стилем, где бронзовую награду добыл россиянин Александр Большунов.

Он проиграл ставшему вторым итальянцу Федерико Пеллегрино 0,02 секунды. Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо.

Канадский дабл–микст

Сборная Канады с разгромным счетом 10:3 одержала победу над командой Швейцарии в финальном матче олимпийского турнира по керлингу в дисциплине дабл–микст. Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Для Канады это золото стало третьим на Играх–2018. Ранее представители Страны кленового листа первенствовали в командных соревнованиях по фигурному катанию и в могуле.

Бронза в этой дисциплине досталась паре из России — Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, кстати, мужу и жене. Команда олимпийских атлетов из России победила сборную Норвегии со счетом 8:4. Крушельницкий и Брызгалова стали первыми российскими керлингистами, завоевавшими медаль Олимпийских игр.

Брызгалова уже успела обратить на себя внимание в Пхенчхане. Британское издание The Sun отметило эффектную внешность российской керлингистки. На сайте таблоида вышел материал под названием «Брызгалова украла Олимпиаду», в котором констатируется, что многие болельщики смотрят керлинг на Олимпиаде–2018 только ради россиянки.

«Twitter сошел с ума от привлекательной спортсменки на зимних Олимпийских играх. Россиянка Анастасия Брызгалова пленила сердца людей во всем мире благодаря своей внешности. Именно ее лицо, а не достижения, видимо, привлекают наибольший интерес в сети. И многие бросились искать ее фотографии в бикини в социальных сетях», — пишет издание.

В копилке команды олимпийских атлетов из России, выступающих в Южной Корее под флагом МОК, уже пять медалей соревнований в Пхенчхане. Ранее серебро завоевали фигуристы в командном турнире, а две бронзы на счету представителей керлинга и шорт–трека. Лидируют в медальном зачете голландцы — 10 наград (5 золотых) и немцы — 9 (тоже пять золотых наград).

Владимир ИВАНОВ.