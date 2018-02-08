Синичкино предсказание

По правде говоря, не очень в эти предзнаменования верю, хотя за всю жизнь пару раз бывали совпадения, когда лунные фазы приносили какие–то перемены.
Наутро встал, глянул в окно — ого, да у нас зима случилась! Вместо серой плотной туманной шторы вижу ясный день. Дворники матерятся — вчера не убрали с тротуаров размазанный снег, а за ночь его прихватило морозом. Придется таскать песок с солью и посыпать дорожки.
Зато открылись далекие виды — обозначился загородный лес, а это значит, нужно собираться в путь.
Едва вышел к гаражам, чтобы взять машину, а уже имел первый кадр: придорожный куст, ветки которого опушил иней. По ним весело прыгала синичка, подбадривая себя оптимистичным посвистом: «Синь–синь–синь!»
Хотя у синиц не слишком обширный арсенал коленец и трелей, все же уловил разницу в том пении, что слышал раньше, и слышу сейчас. Ведь отчетливо распознается акцент на понятии «синь» — это синее небо, отражение его в каждой луже, даже в глазах синиц–подружек. И слышались мне в этой незатейливой песенке такая тоска по временам, когда не надо прятаться от стужи в щели на дереве, не надо искать букашку, укрывшуюся в трещине древесной коры.
Но синичка знает, что ускорить время невозможно, более того — надо переждать еще несколько погодных перепадов. А так как еще вчера была оттепель, то, значит, за ней грядет хоть и неприятный мороз, но именно он потом опять сменится на тепло, на этот раз оно будет весенним — желанным и многообещающим. И ради него можно смириться с голодом, со стужей.
Через день был поражен: синичкина песня оказалась пророческой — пришел мороз, тот самый, который побуждает двигаться активнее не только в поисках корма, но и ради телесного разогрева.
В благодарность синичке за ее благостное предсказание развесил по всему лесу много шматков несоленого сала — пусть синичка–оракул и ее подружки угостятся! Ведь им надо дождаться весенней поры, когда и небо станет синим, и вешняя вода будет отражать эту синеву, и в наших глазах тоже засияет эта окрашенная синью глубина.
Валерий САМОХВАЛОВ.
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