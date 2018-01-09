Синоптик: можем не ждать холодных и снежных зим(3)

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LETA
Герман Бергер
18:50 09.01.2018
Наша Латвия / Погода

Латвия находится в регионе, где во время одного сезона могут быть разные погодные условия, поэтому нельзя с полной уверенностью заявлять, что для латвийского лета характерно отсутствие тепла, для латвийской зимы — отсутствие снега и мороза.

Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя.

 

«По ситуации в течение одного лета или зимы мы не можем судить о климатических изменениях. Мы живет в таком регионе, где один и тот же сезон может быть очень разным каждый год. Лето может быть жарким и сухим, а может быть дождливым и холодным», — отметила она.

 

При это синоптик подчеркнула, что в Латвии увеличивается возможность жаркого лета и уменьшаются шансы на снежные зимы.

 

«Вероятность жаркого лета с годами увеличивается, а вот вероятность снежных зим становится все меньше. Это показывают анализы климатических прогнозов. И согласно им, стабильные холодные зимы у нас будут все реже и реже», — рассказала Круминя.

 

Круминя также подчеркнула, что глобальные прогнозы на зимние и летние сезоны появляются в интернете для внимания читателей, а доверять стоит местным не долгосрочным прогнозам.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latvišu patriots 19:19 09:01:2018

ne atbalstu. 100%.

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Latviešu patriots 20:40 09:01:2018

atbalstu par 100%

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Janka 20:41 09:01:2018

amerika vinovata. zabrala zimu. u nih teper morozi, sneg.
vse to cto ne hvataet v Latvii.

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Павел Кириллов
08.01.2018

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