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Латвия находится в регионе, где во время одного сезона могут быть разные погодные условия, поэтому нельзя с полной уверенностью заявлять, что для латвийского лета характерно отсутствие тепла, для латвийской зимы — отсутствие снега и мороза.

Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя.

«По ситуации в течение одного лета или зимы мы не можем судить о климатических изменениях. Мы живет в таком регионе, где один и тот же сезон может быть очень разным каждый год. Лето может быть жарким и сухим, а может быть дождливым и холодным», — отметила она.

При это синоптик подчеркнула, что в Латвии увеличивается возможность жаркого лета и уменьшаются шансы на снежные зимы.

«Вероятность жаркого лета с годами увеличивается, а вот вероятность снежных зим становится все меньше. Это показывают анализы климатических прогнозов. И согласно им, стабильные холодные зимы у нас будут все реже и реже», — рассказала Круминя.

Круминя также подчеркнула, что глобальные прогнозы на зимние и летние сезоны появляются в интернете для внимания читателей, а доверять стоит местным не долгосрочным прогнозам.