Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя.
«По ситуации в течение одного лета или зимы мы не можем судить о климатических изменениях. Мы живет в таком регионе, где один и тот же сезон может быть очень разным каждый год. Лето может быть жарким и сухим, а может быть дождливым и холодным», — отметила она.
При это синоптик подчеркнула, что в Латвии увеличивается возможность жаркого лета и уменьшаются шансы на снежные зимы.
«Вероятность жаркого лета с годами увеличивается, а вот вероятность снежных зим становится все меньше. Это показывают анализы климатических прогнозов. И согласно им, стабильные холодные зимы у нас будут все реже и реже», — рассказала Круминя.
Круминя также подчеркнула, что глобальные прогнозы на зимние и летние сезоны появляются в интернете для внимания читателей, а доверять стоит местным не долгосрочным прогнозам.
ne atbalstu. 100%.« ответить
atbalstu par 100%« ответить
amerika vinovata. zabrala zimu. u nih teper morozi, sneg.« ответить
vse to cto ne hvataet v Latvii.