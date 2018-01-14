Синоптики дали прогноз на весну в Латвии(2)

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Виталий Вавилкин
22:45 13.01.2018
Наша Латвия

После теплой зимы в Латвию придет относительно теплая весна, свидетельствуют прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Хотя январь будет холоднее декабря, он все же будет на пару градусов теплее нормы, а в феврале средняя температура воздуха прогнозируется по крайней мере на два градуса выше нормы, которая составляет -4 градуса.

 

Атмосферное давление оставшейся зимой в среднем ожидается ниже, чем обычно, погоду часто будут определять циклоны, поэтому снег и дожди ожидаются чаще, чем в другие годы.

 

Весна также принесет в Латвию циклоны — в марте и апреле количество осадков прогнозируется в пределах нормы, а в мае — выше нее. Средняя температура воздуха также превысит обычные показатели, а в июне будет соответствовать норме.

 

Так как почва перенасыщена влагой и поля и луга местами все еще покрыты водой, весной в Латвии ожидается повышенный риск наводнений.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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KOZA 00:41 14:01:2018

Пусть будет как в Новой Зеландии.Лично я согласна---одна сплошная весна.

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месяц назад пугали 09:55 14:01:2018

аномально холодной зимой с морозами до -30... Вашингтон не утвердил?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)

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