После теплой зимы в Латвию придет относительно теплая весна, свидетельствуют прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Хотя январь будет холоднее декабря, он все же будет на пару градусов теплее нормы, а в феврале средняя температура воздуха прогнозируется по крайней мере на два градуса выше нормы, которая составляет -4 градуса.

Атмосферное давление оставшейся зимой в среднем ожидается ниже, чем обычно, погоду часто будут определять циклоны, поэтому снег и дожди ожидаются чаще, чем в другие годы.

Весна также принесет в Латвию циклоны — в марте и апреле количество осадков прогнозируется в пределах нормы, а в мае — выше нее. Средняя температура воздуха также превысит обычные показатели, а в июне будет соответствовать норме.

Так как почва перенасыщена влагой и поля и луга местами все еще покрыты водой, весной в Латвии ожидается повышенный риск наводнений.