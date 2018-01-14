Хотя январь будет холоднее декабря, он все же будет на пару градусов теплее нормы, а в феврале средняя температура воздуха прогнозируется по крайней мере на два градуса выше нормы, которая составляет -4 градуса.
Атмосферное давление оставшейся зимой в среднем ожидается ниже, чем обычно, погоду часто будут определять циклоны, поэтому снег и дожди ожидаются чаще, чем в другие годы.
Весна также принесет в Латвию циклоны — в марте и апреле количество осадков прогнозируется в пределах нормы, а в мае — выше нее. Средняя температура воздуха также превысит обычные показатели, а в июне будет соответствовать норме.
Так как почва перенасыщена влагой и поля и луга местами все еще покрыты водой, весной в Латвии ожидается повышенный риск наводнений.
Пусть будет как в Новой Зеландии.Лично я согласна---одна сплошная весна.« ответить
аномально холодной зимой с морозами до -30... Вашингтон не утвердил?« ответить