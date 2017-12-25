Синоптики пугают холодными зимами

Предыдущий минимум 11-летнего цикла солнечной активности был связан с волнами зимних холодов в Европе в 2009-2011 гг., следующий наиболее вероятен в 2019-2023 гг.
Вероятность связи низкой солнечной активности с очень холодными зимами в Центральной Европе составляет 99%.
Правда, из-за глобального потепления эти холодные зимы, повторяющиеся в среднем через каждые 10-11 лет, становятся все более теплыми.
Нынешний 11-летний цикл солнечной активности — 24-й по счету с 1755 года, когда был начат учет пятен на Солнце.
В Латвии предыдущие четыре зимы были теплыми, последние холодные зимы были в 2009-2010 и 2010-2011 гг.
Жаркое лето 2010 и 2011 гг. тоже могло быть связано с вызванными солнечной активностью изменениями атмосферной циркуляции, которые могли способствовать формированию устойчивых антициклонов.
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