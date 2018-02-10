Синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни

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Тимур Пушкарев
13:21 09.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии немного повысится, ожидается небольшой снег, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и «Global Forecast System».

На выходных солнце выглянет в Курземе, ветер будет слабым. Ночи останутся морозными, а днем температура приблизится к нулевой отметке.

 

В начале будущей недели подует южный ветер, и температура воздуха во второй половине дня повысится до -2..+3 градусов. Ожидается, что в понедельник Латвию с запада пересекут снеговые облака.

 

Общее количество осадков на неделе будет небольшим. По ночам при ясном небе температура может понижаться до -10 градусов. На дорогах образуется гололедица.

LETA / Фото LETA
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