Синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни

На выходных солнце выглянет в Курземе, ветер будет слабым. Ночи останутся морозными, а днем температура приблизится к нулевой отметке.
В начале будущей недели подует южный ветер, и температура воздуха во второй половине дня повысится до -2..+3 градусов. Ожидается, что в понедельник Латвию с запада пересекут снеговые облака.
Общее количество осадков на неделе будет небольшим. По ночам при ясном небе температура может понижаться до -10 градусов. На дорогах образуется гололедица.
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