Синоптики рассказали, когда в Латвии установятся морозы

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Тимур Пушкарев
12:00 29.01.2018
Наша Латвия / Погода

В ближайшие дни в Латвии немного похолодает, чаще будет идти снег, а в конце недели, по прогнозам синоптиков, может установиться морозная погода.

В ночь на вторник Латвию пересечет циклон с дождем и снегом, днем во многих районах возможна метель. В среду утром в восточных, северо-восточных районах температура воздуха опустится до -4..-7 градусов, в других регионах страны — до +2..-3 градусов.

 

В ночь на четверг Латвии достигнет следующая большая зона осадков с дождем и снегом, местами возможна метель. Температура воздуха в четверг повысится до 0..+4 градусов.

 

В выходные, как прогнозируют синоптики, в Латвию поступят холодные воздушные массы и по всей стране установится морозная погода. В то же время не исключена вероятность того, что придет следующий циклон с обильными осадками.

 

LETA / Фото
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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 