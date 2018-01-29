Синоптики рассказали, когда в Латвии установятся морозы

В ночь на вторник Латвию пересечет циклон с дождем и снегом, днем во многих районах возможна метель. В среду утром в восточных, северо-восточных районах температура воздуха опустится до -4..-7 градусов, в других регионах страны — до +2..-3 градусов.
В ночь на четверг Латвии достигнет следующая большая зона осадков с дождем и снегом, местами возможна метель. Температура воздуха в четверг повысится до 0..+4 градусов.
В выходные, как прогнозируют синоптики, в Латвию поступят холодные воздушные массы и по всей стране установится морозная погода. В то же время не исключена вероятность того, что придет следующий циклон с обильными осадками.
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