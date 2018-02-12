Синоптики рассказали о погоде на понедельник

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LETA
Герман Бергер
22:25 11.02.2018
Наша Латвия / Погода

В понедельник в Латвии южный, юго-восточный ветер станет умеренным, во многих местах возможен небольшой снегопад, прогнозируют синоптики.

Больше осадков ожидается днем в западной части страны. Сохранится преимущественно облачная погода.

 

Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днем она повысится до +1..-3 градусов.

 

В Риге ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха — около 0 градусов.

LETA / Фото
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