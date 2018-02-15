Синоптики рассказали о погоде в четверг

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Герман Бергер
21:30 14.02.2018
Наша Латвия / Погода

В среду вечером и в ночь на четверг в восточной части страны температура воздуха понизится до -11..-16 градусов, прогнозируют синоптики.

В остальных регионах Латвии минимальная температура ночью и утром в четверг будет в пределах -4..-10 градусов. В Курземе местами может образоваться туман и иней.

 

В четверг будет частично облачно, в восточных районах ожидается небольшой снег. Воздух прогреется до 0..-4 градусов, на востоке страны — до -4..-6. Будет дуть медленный восточный, юго-восточный ветер.

 

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура ночью и утром составит -7..-9 градусов, днем температура поднимется до -3..-4 градусов.

mixnews.lv / Фото
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