Синоптики рассказали о сюрпризах погоды в ближайшие дни

В конце этой недели и начале следующей в Латвии ожидается постепенное понижение температуры воздуха, прогнозирует «Global Forecast System».

В субботу и воскресенье пройдет снег и сохранится легкий мороз, ночью местами до -5 градусов. Могут образоваться туман и изморозь.

В начале следующей недели на большей части территории страны ожидается ясная погода, а температура воздуха во многих местах опустится ниже -10 градусов.

Однако уже в среду в Латвию поступят теплые воздушные массы. В Курземе воздух прогреется до 0..+3 градусов, а на востоке страны нулевой отметки температура воздуха достигнет к концу будущей недели.