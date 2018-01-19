Синоптики рассказали о сюрпризах погоды в ближайшие дни

В субботу и воскресенье пройдет снег и сохранится легкий мороз, ночью местами до -5 градусов. Могут образоваться туман и изморозь.
В начале следующей недели на большей части территории страны ожидается ясная погода, а температура воздуха во многих местах опустится ниже -10 градусов.
Однако уже в среду в Латвию поступят теплые воздушные массы. В Курземе воздух прогреется до 0..+3 градусов, а на востоке страны нулевой отметки температура воздуха достигнет к концу будущей недели.
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