Десятки сирийских повстанческих групп отклонили предложение России о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи в конце января следующего года, сообщает RFI. Сирийская оппозиция больше всего надеется на переговоры под эгидой ООН в Женеве.

На прошлой неделе Россия, Иран и Турция предложили провести в конце января в Сочи Конгресс национального диалога Сирии. Однако, как пишет RFI, десятки сирийских повстанческих групп отклонили это предложение.

Сирийское правительство вполне ожидаемо поддержало идею конгресса. Именно благодаря вмешательству России в 2015 году Башар Асад сохранил власть в своих руках и более половины сирийской территории было освобождено от джихадистов и вооружённой оппозиции. В этих условиях Башар Асад удерживает сильные позиции.

Как пишет издание, сирийская оппозиция требует гарантий того, что Асад не будет принимать участия в дальнейшей судьбе Сирии, и больше всего надеется на переговоры под эгидой ООН в Женеве. «Мы решительно выступаем против попытки России обойти женевский процесс», — заявили в совместном коммюнике 40 повстанческих групп, среди которых — влиятельное исламистское движение «Ахрар аш-Шам», а также получавшая американское оружие «Бригада аль-Мутасим».

Женевский процесс поможет оппозиции получить прямую поддержку таких стран, как США и Франция, необходимую для того, чтобы ослабить позиции Башара Асада. Проблема, как отмечает французское издание, заключается в том, что переговоры в Женеве ни к чему не привели.

Иными словами, ни сочинские, ни женевские переговоры пока что не могут привести к результату, который бы устроил все стороны конфликта, считает RFI.