Сирийская оппозиция отказывается от «руки Кремля»(5)

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Анатолий Тарасов
11:30 27.12.2017
В мире / Политика

Десятки сирийских повстанческих групп отклонили предложение России о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи в конце января следующего года, сообщает RFI. Сирийская оппозиция больше всего надеется на переговоры под эгидой ООН в Женеве.

На прошлой неделе Россия, Иран и Турция предложили провести в конце января в Сочи Конгресс национального диалога Сирии. Однако, как пишет RFI, десятки сирийских повстанческих групп отклонили это предложение.

 

Сирийское правительство вполне ожидаемо поддержало идею конгресса. Именно благодаря вмешательству России в 2015 году Башар Асад сохранил власть в своих руках и более половины сирийской территории было освобождено от джихадистов и вооружённой оппозиции. В этих условиях Башар Асад удерживает сильные позиции.

 

Как пишет издание, сирийская оппозиция требует гарантий того, что Асад не будет принимать участия в дальнейшей судьбе Сирии, и больше всего надеется на переговоры под эгидой ООН в Женеве. «Мы решительно выступаем против попытки России обойти женевский процесс», — заявили в совместном коммюнике 40 повстанческих групп, среди которых — влиятельное исламистское движение «Ахрар аш-Шам», а также получавшая американское оружие «Бригада аль-Мутасим».

 

Женевский процесс поможет оппозиции получить прямую поддержку таких стран, как США и Франция, необходимую для того, чтобы ослабить позиции Башара Асада. Проблема, как отмечает французское издание, заключается в том, что переговоры в Женеве ни к чему не привели.

 

Иными словами, ни сочинские, ни женевские переговоры пока что не могут привести к результату, который бы устроил все стороны конфликта, считает RFI.

RT / Фото
Комментарии (5)
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Janka 12:49 27:12:2017

Иными словами, ни сочинские, ни женевские переговоры пока что не могут привести к результату
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osobenno esli eto ne vigodno USA.

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ваня 13:08 27:12:2017

Российские нелюди и выродки уничтожили почти все школы и детсадики в сирии а теперь ждут что им ублюдкам подадут руку?????

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Артист 13:16 27:12:2017

Да,да. А американцы восстановили все дороги, развернули 318 больниц, открыли 400 школ, вернули всех беженцев в новые, только что построенные дома. И каждому дали леденец.

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Юрист. 19:34 27:12:2017

Ванятка а ну быстро скакать от этого больше толку чем от того что ты здесь пишешь.

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dlz77 20:36 27:12:2017

собственно, курды в лице YPG на переговоры согласились. остальным там делать нечего. сегодня зачищают карман у голанских высот. завтра одной политической партией в сирии станет меньше. придется перебираться в европу.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)