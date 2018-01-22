Сирийские курды обвинили РФ в поддержке турецкого вторжения(19)

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Владимир Бучельников
17:20 21.01.2018
В мире / Война

Отряды народной самообороны курдов в сирийской провинции Африн заявили, что считают Россию виновной в одобрении турецкой военной операции. Об этом сообщает агентство Иракского Курдистана Rudaw.

«Мы знаем, что турецкие военные силы не атаковали бы Африн без одобрения со стороны международного сообщества, прежде всего России, которая разместила свои войска в регионе», – отметили в командовании YPG.

 

Как пояснили курды, Россия перебросила войска из Африна в другой район Сирии, при этом выразив озабоченность эскалацией конфликта.

 

По данным курдов, после начала турецкой операции погибли шесть мирных жителей и три боевика, еще 13 гражданских лиц были ранены.

Polit.ru / Фото
Комментарии (19)
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П у т и н 18:10 21:01:2018

Расеянцы окружают себя друзьями благодаря миролюбию и гуманизму внешней политики

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СССР 19:04 21:01:2018

У глиста как ты, все друзья глисты и паразиты!

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ваня 19:17 21:01:2018

Пора курдам ответку российской нечисти дать..200 нас очень парадуют в россию

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Васе 21:01 21:01:2018

А че вася клоп диванный сам ответку не дашь? Ссыкотно? Песдеть не мешки ворочать.

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dlz77 21:46 21:01:2018

несерьезные вояки эти курды.
толстые. даже блиндаж отрыть как следует не могут.

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Latviešu patriots 18:10 21:01:2018

esli vas drug USA to i u nih sprasivaite zascitu ot turkov.
USA vas po vsjakomu podderzivaet, oruziem snabzaet. tak v cem problema?
pocemu Rossija dolzna zabotitsa o druzei USA?

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Latviešu patriots 18:28 21:01:2018

Tipisks krievu gājiens, ka tik kādu uzmest. Ko var gribēt no slāvu un mongoļu krustojuma.

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Latvijas patriotam 18:47 21:01:2018

Ну уж куда им до твоего народца,который слепили из диких племён Крестоносцы 700 лет назад для выпаса своей скотины и секс утех,Вы же исторически предатели и холопы.Раньше были холопами немецкими,русскими,польскими,шведскими,советскими,теперь американскими,так,что служить и предавать у Вас на генном уровне.

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Апис 18:28 21:01:2018

Надо вовремя выбирать друзей! Это совет не только курдам ).

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ваня 19:22 21:01:2018

Просто пи д аров россии надо убивать и в сирии и украине

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Васе 21:03 21:01:2018

Ты еблище свое закрой опущенец

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Апис 18:30 21:01:2018

Все вопросы к США. Пусть нападают на Турцию ).

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123

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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