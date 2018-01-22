«Мы знаем, что турецкие военные силы не атаковали бы Африн без одобрения со стороны международного сообщества, прежде всего России, которая разместила свои войска в регионе», – отметили в командовании YPG.
Как пояснили курды, Россия перебросила войска из Африна в другой район Сирии, при этом выразив озабоченность эскалацией конфликта.
По данным курдов, после начала турецкой операции погибли шесть мирных жителей и три боевика, еще 13 гражданских лиц были ранены.
Расеянцы окружают себя друзьями благодаря миролюбию и гуманизму внешней политики« ответить
У глиста как ты, все друзья глисты и паразиты!« ответить
Пора курдам ответку российской нечисти дать..200 нас очень парадуют в россию« ответить
А че вася клоп диванный сам ответку не дашь? Ссыкотно? Песдеть не мешки ворочать.« ответить
несерьезные вояки эти курды.« ответить
толстые. даже блиндаж отрыть как следует не могут.
esli vas drug USA to i u nih sprasivaite zascitu ot turkov.« ответить
USA vas po vsjakomu podderzivaet, oruziem snabzaet. tak v cem problema?
pocemu Rossija dolzna zabotitsa o druzei USA?
Tipisks krievu gājiens, ka tik kādu uzmest. Ko var gribēt no slāvu un mongoļu krustojuma.« ответить
Ну уж куда им до твоего народца,который слепили из диких племён Крестоносцы 700 лет назад для выпаса своей скотины и секс утех,Вы же исторически предатели и холопы.Раньше были холопами немецкими,русскими,польскими,шведскими,советскими,теперь американскими,так,что служить и предавать у Вас на генном уровне.« ответить
Надо вовремя выбирать друзей! Это совет не только курдам ).« ответить
Просто пи д аров россии надо убивать и в сирии и украине« ответить
Ты еблище свое закрой опущенец« ответить
Все вопросы к США. Пусть нападают на Турцию ).« ответить