Отряды народной самообороны курдов в сирийской провинции Африн заявили, что считают Россию виновной в одобрении турецкой военной операции. Об этом сообщает агентство Иракского Курдистана Rudaw.

«Мы знаем, что турецкие военные силы не атаковали бы Африн без одобрения со стороны международного сообщества, прежде всего России, которая разместила свои войска в регионе», – отметили в командовании YPG.

Как пояснили курды, Россия перебросила войска из Африна в другой район Сирии, при этом выразив озабоченность эскалацией конфликта.

По данным курдов, после начала турецкой операции погибли шесть мирных жителей и три боевика, еще 13 гражданских лиц были ранены.