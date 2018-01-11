Сирия рушит планы Путина(32)

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Анатолий Тарасов
09:22 11.01.2018
В мире / Война

Хотя поражение ИГ в Сирии становится очевидным, война в стране всё ещё продолжается. Как пишет Süddeutsche Zeitung, активное возобновление боевых действий идёт вразрез с планами Владимира Путина.

Владимир Путин планировал, что на полях сражений в Сирии всё будет спокойно, чтобы не распространять тревогу в преддверии президентских выборов, намеченных на середину марта. Однако, как пишет Süddeutsche Zeitung, его план не сработал и практически во всех частях Сирии возобновляются бои.

 

Как продолжает немецкое издание, на юге страны Израиль совершил атаку на склад с оружием, которым пользовалась «Хезболла». В районе Восточная Гута под Дамаском, а также в регионе Идлиб Башар Асад «бомбит собственный народ с такой интенсивностью, которая напоминает о битве за Алеппо». А в центральной части Сирии «Исламское государство» завоевало 11 населённых пунктов. Кроме того, мишенью становятся и российские войска.

 

Российское Министерство обороны сообщило, что 13 беспилотников были сбиты до того, как они успели сбросить взрывные устройства на авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе. И хотя на фотографиях взрывные устройства выглядели как самодельные, автор статьи отмечает, что российские политики поняли, в чём дело, ещё до того, как военные эксперты завершили экспертизу дронов.

 

Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич возложил ответственность за нападение на США. «В Сирии их невозможно просто где-то взять, это работа спецслужб, которая координируется из Соединённых Штатов», — сказал он. Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что к атаке причастно ИГ, но оно может справиться с этим «не самостоятельно, а с помощью западных спецслужб».

 

Также Владимиру Путину может создать проблемы и конфликт между сирийскими курдами и Турцией. Во вторник президент Эрдоган объявил о военной операции в соседнем с Идлибом регионе. По мнению автора статьи, если холодная война между сирийскими курдами и Турцией перейдёт в горячую фазу, проблема появится не только у Путина, который до сих пор сотрудничает с обеими сторонами, но и у Соединённых Штатов, поскольку, с одной стороны, они партнёры Турции по НАТО, а с другой — используют руководимые курдами Демократические силы Сирии как наземные войска в борьбе против ИГ.

RT / Фото
Комментарии (32)
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Ух ты! 09:28 11:01:2018

Владимир Владимирович прям так и поделился своими мыслями и планами с Süddeutsche Zeitung ?

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за лупа лилипутин 10:33 11:01:2018

Да да я сам сказл...,

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KOZA 10:33 11:01:2018

Откуда вы,м у д а к и,знаете о чём думает Путин и какие у него планы???

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Мда 10:47 11:01:2018

Вот именно. И особенно с журнашлюшкой, нацарапавшей эту статью, а посему, согласной с такой трактовкой вопроса, так как эта журнашлюшка не привела своего видения и своих комментариев.

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Факт 10:52 11:01:2018

Да на роже у него все написано про планы.

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МДе 10:54 11:01:2018

Что за журнашлюшка с RT, как зовут?

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Мда 11:07 11:01:2018

Ты опять, oлигoфpeн, обкурился и не осилил понять несколько слов ? Или с рождения такой имбeцил ?

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ваня 09:28 11:01:2018

Чем больше нелюдей россии убьют в сирии тем лучше..и не важно кто это сделает..

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СМЕРШ 10:03 11:01:2018

Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.

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Евгений 09:34 11:01:2018

Лишний раз говорит о том куда США суют свой нос со своей ,,демократией,, там кровь и смерть.

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Смех в зале 10:03 11:01:2018

Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич возложил ответственность за нападение на США. «В Сирии их невозможно просто где-то взять, это работа спецслужб, которая координируется из Соединённых Штатов»
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Жалкие оправдания опозорившихся , их можно купить на электронных площадках, том же Aliexpress, эти дроны, которые будут за небольшие деньги калечить " славные воздушно-космические силы". Самый грузоподъёмный, он же самый большой DJI Matrice 600, поднимает до 14,5 килограммов, наберите в Google, предложат со всех сторон, даже в той же Москве, никакие "происки Госдепа" не нужны

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СМЕРШ 10:22 11:01:2018

"мозги" дрона для полёта на 100км тоже купишь Aliexpress, придурок?

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И 10:49 11:01:2018

Кто тебе поведал про 100 км, лох?

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Мда 11:11 11:01:2018

Давным давно полно всякой инфы. Например, такой: operline.ru/content/tekhnologii/osobennosti-primeneniya-terroristami-igil-kommercheskikh-bespilotnikov.html

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Ты суслика видишь? 11:32 11:01:2018

Неудача нового нападения с воздуха была обеспечена благодаря работе зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С». По сведениям Минобороны, «Панцири» сбили 7 из 13 беспилотников, направлявшихся к авиабазе «Хмеймим» и к базе в Тартусе. Шесть остальных дронов были спущены на землю – российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватило внешнее управление этими летательными аппаратами и приземлило их за пределами базы.
Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что всего за время работы установки в Сирии, ею было уничтожено 69 малоразмерных объектов.
Чьи уши торчат за этой атакой?
Просто удивительно. У РФ в Сирии 3 базы, две из которых регулярно подвергались атакам террористов. У американцев 11 баз в Сирии и ни одну из них ни разу не атаковали. Меня терзают смутные сомнения! :)))
Тем более что в районе аэродрома Хмеймим в Сирии во время атаки террористов с помощью более четырёх часов на высоте семи тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолёт ВМС США Poseidon. О таком "странном совпадении" сообщили в Минобороны России.
Всем кто говорит про "доступность" комплектующих (камень в огород представителей Пентагона) - конечно, можно купить всё для дрона на Алиэкспрессе и собрать дрон из палок и фанеры. А теперь покажите пожалуйста на том же Али лёгкий и мощный передатчик с шифрованием частоты и акуммулятор позволяющий продолжать полёт часами? Ибо то, что "общедоступно" во-первых не пролетит дольше пары километров с такой нагрузкой, а во-вторых работает на частоте 5.8Ггц, которая глушится по-умолчанию.
Террористы не располагали до сих пор технологиями, которые позволяют запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолётного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, а также получать точные координаты на основе данных космической разведки.

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Ты суслика видишь? 11:35 11:01:2018

Таким образом:
1) Точность навигации этих дронов осуществлялась явно не по Гугл Мапс.
2) Защищенность канала, по которому управлялись дроны, не соответствует гражданской модификации. Иначе, были бы перехвачены все машины.
3) Самолет-разведчик США как нельзя вовремя (естественно чисто случайно) пасся неподалеку.
Вот эти три момента и дали повод Минобороны потролить Пентагон. Вся соль в деталях, а на них Пентагон и посыпался. Эта игра такая: мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы знаете и т.д.
Ещё я не упомянул, что сами микробомбы, которы несли на себе беспилотники, производятся серийно, из пластика, облегченные, на носике контакный взрывателем. Очень даже серьёзная штука при точном попадании.
В заключение:
Если такие технологии находятся "в свободной продаже", то ударные дроны могут начать нападения на многочисленные базы США по всему миру, а их более 800...
Но почему-то, таких нападений ни разу ещё не было! :)

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ин-на 10:05 11:01:2018

пиндосовская мразь гадит всюду, где может. на то она и мразь

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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