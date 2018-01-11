Владимир Путин планировал, что на полях сражений в Сирии всё будет спокойно, чтобы не распространять тревогу в преддверии президентских выборов, намеченных на середину марта. Однако, как пишет Süddeutsche Zeitung, его план не сработал и практически во всех частях Сирии возобновляются бои.
Как продолжает немецкое издание, на юге страны Израиль совершил атаку на склад с оружием, которым пользовалась «Хезболла». В районе Восточная Гута под Дамаском, а также в регионе Идлиб Башар Асад «бомбит собственный народ с такой интенсивностью, которая напоминает о битве за Алеппо». А в центральной части Сирии «Исламское государство» завоевало 11 населённых пунктов. Кроме того, мишенью становятся и российские войска.
Российское Министерство обороны сообщило, что 13 беспилотников были сбиты до того, как они успели сбросить взрывные устройства на авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе. И хотя на фотографиях взрывные устройства выглядели как самодельные, автор статьи отмечает, что российские политики поняли, в чём дело, ещё до того, как военные эксперты завершили экспертизу дронов.
Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич возложил ответственность за нападение на США. «В Сирии их невозможно просто где-то взять, это работа спецслужб, которая координируется из Соединённых Штатов», — сказал он. Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что к атаке причастно ИГ, но оно может справиться с этим «не самостоятельно, а с помощью западных спецслужб».
Также Владимиру Путину может создать проблемы и конфликт между сирийскими курдами и Турцией. Во вторник президент Эрдоган объявил о военной операции в соседнем с Идлибом регионе. По мнению автора статьи, если холодная война между сирийскими курдами и Турцией перейдёт в горячую фазу, проблема появится не только у Путина, который до сих пор сотрудничает с обеими сторонами, но и у Соединённых Штатов, поскольку, с одной стороны, они партнёры Турции по НАТО, а с другой — используют руководимые курдами Демократические силы Сирии как наземные войска в борьбе против ИГ.
Владимир Владимирович прям так и поделился своими мыслями и планами с Süddeutsche Zeitung ?« ответить
Да да я сам сказл...,« ответить
Откуда вы,м у д а к и,знаете о чём думает Путин и какие у него планы???« ответить
Вот именно. И особенно с журнашлюшкой, нацарапавшей эту статью, а посему, согласной с такой трактовкой вопроса, так как эта журнашлюшка не привела своего видения и своих комментариев.« ответить
Да на роже у него все написано про планы.« ответить
Что за журнашлюшка с RT, как зовут?« ответить
Ты опять, oлигoфpeн, обкурился и не осилил понять несколько слов ? Или с рождения такой имбeцил ?« ответить
Чем больше нелюдей россии убьют в сирии тем лучше..и не важно кто это сделает..« ответить
Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.« ответить
Лишний раз говорит о том куда США суют свой нос со своей ,,демократией,, там кровь и смерть.« ответить
Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич возложил ответственность за нападение на США. «В Сирии их невозможно просто где-то взять, это работа спецслужб, которая координируется из Соединённых Штатов»« ответить
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Жалкие оправдания опозорившихся , их можно купить на электронных площадках, том же Aliexpress, эти дроны, которые будут за небольшие деньги калечить " славные воздушно-космические силы". Самый грузоподъёмный, он же самый большой DJI Matrice 600, поднимает до 14,5 килограммов, наберите в Google, предложат со всех сторон, даже в той же Москве, никакие "происки Госдепа" не нужны
"мозги" дрона для полёта на 100км тоже купишь Aliexpress, придурок?« ответить
Кто тебе поведал про 100 км, лох?« ответить
Давным давно полно всякой инфы. Например, такой: operline.ru/content/tekhnologii/osobennosti-primeneniya-terroristami-igil-kommercheskikh-bespilotnikov.html« ответить
Неудача нового нападения с воздуха была обеспечена благодаря работе зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С». По сведениям Минобороны, «Панцири» сбили 7 из 13 беспилотников, направлявшихся к авиабазе «Хмеймим» и к базе в Тартусе. Шесть остальных дронов были спущены на землю – российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватило внешнее управление этими летательными аппаратами и приземлило их за пределами базы.« ответить
Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что всего за время работы установки в Сирии, ею было уничтожено 69 малоразмерных объектов.
Чьи уши торчат за этой атакой?
Просто удивительно. У РФ в Сирии 3 базы, две из которых регулярно подвергались атакам террористов. У американцев 11 баз в Сирии и ни одну из них ни разу не атаковали. Меня терзают смутные сомнения! :)))
Тем более что в районе аэродрома Хмеймим в Сирии во время атаки террористов с помощью более четырёх часов на высоте семи тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолёт ВМС США Poseidon. О таком "странном совпадении" сообщили в Минобороны России.
Всем кто говорит про "доступность" комплектующих (камень в огород представителей Пентагона) - конечно, можно купить всё для дрона на Алиэкспрессе и собрать дрон из палок и фанеры. А теперь покажите пожалуйста на том же Али лёгкий и мощный передатчик с шифрованием частоты и акуммулятор позволяющий продолжать полёт часами? Ибо то, что "общедоступно" во-первых не пролетит дольше пары километров с такой нагрузкой, а во-вторых работает на частоте 5.8Ггц, которая глушится по-умолчанию.
Террористы не располагали до сих пор технологиями, которые позволяют запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолётного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, а также получать точные координаты на основе данных космической разведки.
Таким образом:« ответить
1) Точность навигации этих дронов осуществлялась явно не по Гугл Мапс.
2) Защищенность канала, по которому управлялись дроны, не соответствует гражданской модификации. Иначе, были бы перехвачены все машины.
3) Самолет-разведчик США как нельзя вовремя (естественно чисто случайно) пасся неподалеку.
Вот эти три момента и дали повод Минобороны потролить Пентагон. Вся соль в деталях, а на них Пентагон и посыпался. Эта игра такая: мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы знаете и т.д.
Ещё я не упомянул, что сами микробомбы, которы несли на себе беспилотники, производятся серийно, из пластика, облегченные, на носике контакный взрывателем. Очень даже серьёзная штука при точном попадании.
В заключение:
Если такие технологии находятся "в свободной продаже", то ударные дроны могут начать нападения на многочисленные базы США по всему миру, а их более 800...
Но почему-то, таких нападений ни разу ещё не было! :)
пиндосовская мразь гадит всюду, где может. на то она и мразь« ответить