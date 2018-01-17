Система э-здравоохранения вновь рухнула(1)

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Виталий Вавилкин
13:54 16.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Во второй половине дня во вторник работа сайта системы электронного здравоохранения (СЭЗ) нарушена.

Сайт «eveseliba.gov.lv» не открывается — появляется сообщение, что он недоступен.

 

По телефону поддержки СЭЗ автоответчик сообщает: «В СЭЗ осуществляются технические улучшения, поэтому в ее работе возможны перебои. Мы планируем возобновить работу СЭЗ в ближайшее время».

 

Во вторник во второй половине дня недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.

 

Как сообщалось, с 1 января использование СЭЗ является обязательным.

 

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники. Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицает. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
Janka 19:16 16:01:2018

с 1 января использование СЭЗ является обязательным.
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eto oznacaet esli sistema ne raboteat to i medicinskie uslugi ne predostavljaetsa naseleniju. rovnoznacno kak ne prodaetsa i lekarstva.
URA TOVARISCI! vi pobedili razum!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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