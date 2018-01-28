«Сияние» Кубрика получит сиквел

Сюжет посвящён истории повзрослевшего Дэнни Торренса, которому посчастливилось выжить после не самых удачных каникул в отеле «Оверлук». Ужасающие события крайне негативно сказались на психическом здоровье Дэниела, поэтому уже в течение многих лет он борется с отцовским «наследством» — отчаяньем, алкоголизмом и насилием. В итоге Дэн оседает в пригороде Нью-Йорка, примыкает к Анонимным Алкоголикам и устраивается работать ординатором в хоспис, используя свой телепатический дар для облегчения страданий людей, отходящих в мир иной. Его называют Доктор Сон. Параллельно в романе действует группировка странствующих вампиров «Племя», члены которой питаются психической энергией таких особенных людей, как Торренс. Однажды сорокалетний Дэн встречает необыкновенную Абру Стоун, чьи мистические способности невероятно сильны — со столь мощным «сиянием» он не сталкивался ещё никогда. Борьба Торренса за душу девочки оборачивается эпической битвой добра и зла.
Последнюю версию сценария написал Акива Голдсман («Игры разума», «Время убивать», «Я – Легенда»). Подробности о дате начала съёмок / выхода фильма в прокат и участниках каста пока что не сообщаются.
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