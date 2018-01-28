«Сияние» Кубрика получит сиквел

Лента новостей
Британский министр обороны раскрыл план России «Реал» идет на крупную сделку Двух мужчин, поженившихся в Копенгагене, оштрафуют МВД Украины потеряло 2,8 миллиона долларов Выборы в Чехии: переизбран действующий президент Земан Детали нового сезона «Игры престолов» Олимпийские запреты освежат сборную России Дело неграждан: Балтия не собирается выполнять требования ЕС Россия готовит нападение на Латвию. И где?!
Eще в разделе
Детали нового сезона «Игры престолов» «Смерть Сталина» поставила кинотеатр в неловкое положение Слух: Супермен появится в блокбастере «Шазам!» «Салют-7» стал лучшим фильмом года‍ «Человек-невидимка» остался без сценариста
Анатолий Тарасов
18:47 27.01.2018
Кино / Новости кино

В свете успеха хоррора «Оно» Warner Bros. активизировали разработку ещё одной экранизации Стивена Кинга ‒ на этот раз романа «Доктор Сон», являющегося сиквелом «Сияния». За постановку ленты отвечает Майк Флэнеган («Окулус», «Игра Джеральда», «Тишина»).

Сюжет посвящён истории повзрослевшего Дэнни Торренса, которому посчастливилось выжить после не самых удачных каникул в отеле «Оверлук». Ужасающие события крайне негативно сказались на психическом здоровье Дэниела, поэтому уже в течение многих лет он борется с отцовским «наследством» — отчаяньем, алкоголизмом и насилием. В итоге Дэн оседает в пригороде Нью-Йорка, примыкает к Анонимным Алкоголикам и устраивается работать ординатором в хоспис, используя свой телепатический дар для облегчения страданий людей, отходящих в мир иной. Его называют Доктор Сон. Параллельно в романе действует группировка странствующих вампиров «Племя», члены которой питаются психической энергией таких особенных людей, как Торренс. Однажды сорокалетний Дэн встречает необыкновенную Абру Стоун, чьи мистические способности невероятно сильны — со столь мощным «сиянием» он не сталкивался ещё никогда. Борьба Торренса за душу девочки оборачивается эпической битвой добра и зла.

 

Последнюю версию сценария написал Акива Голдсман («Игры разума», «Время убивать», «Я – Легенда»). Подробности о дате начала съёмок / выхода фильма в прокат и участниках каста пока что не сообщаются.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (38)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV