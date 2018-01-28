«Сияние» Кубрика получит сиквел

В свете успеха хоррора «Оно» Warner Bros. активизировали разработку ещё одной экранизации Стивена Кинга ‒ на этот раз романа «Доктор Сон», являющегося сиквелом «Сияния». За постановку ленты отвечает Майк Флэнеган («Окулус», «Игра Джеральда», «Тишина»).

Сюжет посвящён истории повзрослевшего Дэнни Торренса, которому посчастливилось выжить после не самых удачных каникул в отеле «Оверлук». Ужасающие события крайне негативно сказались на психическом здоровье Дэниела, поэтому уже в течение многих лет он борется с отцовским «наследством» — отчаяньем, алкоголизмом и насилием. В итоге Дэн оседает в пригороде Нью-Йорка, примыкает к Анонимным Алкоголикам и устраивается работать ординатором в хоспис, используя свой телепатический дар для облегчения страданий людей, отходящих в мир иной. Его называют Доктор Сон. Параллельно в романе действует группировка странствующих вампиров «Племя», члены которой питаются психической энергией таких особенных людей, как Торренс. Однажды сорокалетний Дэн встречает необыкновенную Абру Стоун, чьи мистические способности невероятно сильны — со столь мощным «сиянием» он не сталкивался ещё никогда. Борьба Торренса за душу девочки оборачивается эпической битвой добра и зла.

Последнюю версию сценария написал Акива Голдсман («Игры разума», «Время убивать», «Я – Легенда»). Подробности о дате начала съёмок / выхода фильма в прокат и участниках каста пока что не сообщаются.