Скандал: новая песня Пугачевой в новогоднюю ночь — плагиат

Алла Пугачева спела для россиян в новогоднюю ночь и представила свою новую песню. Композицию под названием «Я летала» написал Олег Влади. Сразу после премьеры песни разразился скандал. Поэт-песенник Александр Вулых сообщил, что эта песня — плагиат.

«Вот не хотели телезрители видеть и слышать на «Новогоднем Огоньке» Аллу Борисовну, ан нет — решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади «Я летала». Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню «Придуманная любовь», написанную более пятнадцати лет назад», — написал на своей странице в Фейсбуке Вулых.

По мнению Игоря Саруханова, сходство в композиции, исполненной Примадонной в новогоднюю ночь, и его старом хите — очевидно.

«Я написал музыку к песне «Придуманная любовь. Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения «, — сказал РЕН ТВ музыкант.

Саруханов не знает, как относиться к подобной наглости. «Это как называется? Воровство? Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь», — отметил он.

После прошлогоднего скандала, когда десятки тысяч человек подписали петицию против засилья одних и тех же лиц на экране, в том числе Пугачевой и ее друзей, руководство российского Первого канала решило кардинально поменять формат новогоднего праздничного эфира. Было объявлено сетевое голосование за тех артистов, которые, по мнению зрителей, достойны петь в телевизоре в новогоднюю ночь. Алла Пугачева в списке желаемых артистов замыкала первую десятку. После этого телепродюсеры посулили Алле Пугачевой миллионы за выступление в новогоднем концерте.

А вот что пишет о скандале «Комсомольская правда»:

В новогоднюю ночь Алла Пугачева презентовала новый хит молодого композитора Олега Влади «Я летала». Поклонники певицы были в восторге от премьеры, мол, наконец АБ записала песню в стиле своих давних нетленок: со смыслом, с красивой музыкой и стихами.

И выглядела Алла Борисовна как новенькая: стройная, со своими фирменными кудрями и в чёрном пальто до пят. Тут ещё стоит отметить новую группу режиссёров и операторов Первого Канала. Снимали не одной левой, а очень круто и профессионально. Классный ход: на фоне яркой новогодней Москвы идёт черно-белая Пугачева. Как привет из нашего счастливого детства.

И даже блогер Вадим Манукян, раскритиковавший в прошлом году новогодние огоньки, назвав их «застольем у Примадонны», оценил работу певицы и Первого канала.

— Если кто-то по привычке думает, что «Первый канал» не провел колоссальную работу на пути изменения новогоднего эфира, тот будет тысячу раз не прав… Полностью доволен проделанной работой командой «Первого». Это ровно то, чего я ждал, о чем просил год назад, полностью новый формат, новые песни и много новых лиц, а старые лица постарались стать новыми и надо сказать, что у них это классно получилось… — написал в своём Фейсбуке критик прошлогодних новогодних огоньков.

Однако нашлись и недовольные.

Поэт Александр Вулых назвал новую песню Пугачевой плагиатом. Мол, «Я летала» похожа на старый хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь». Подозрения Вулых поддержал и певец Юрий Лоза.

А бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский посоветовал Вулых и Саруханову обратиться в суд.

Поэт поблагодарил Кобылянского за совет и подчеркнул, что не исключает, что дело дойдет до судебного иска.

Правда, пошумев в сети, Вулых удалил скандальный пост из Фейсбука.