Скандал с детективным агентством

В деле о смерти 19–летней студентки высшей школы Turība Синтии Балини новый скандал: Раймонд Балиньш, отец девушки, заявил, что на него было оказано давление со стороны детективного агентства, куда семья обратилась за помощью в расследовании причин гибели дочери, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ» .

Вместо ожидаемой помощи профессионального детектива семья получила одни неприятности. Вместо расследования агентство занялось собственным пиаром и стало раздувать шумиху вокруг дела трагически погибшей девушки. За свои собственные деньги супругов попросили дать интервью на фоне логотипа детективного агентства.

Зачем все это? Очевидно, для привлечения, уважаемые читатели. (Подробнее об этом см. в главе «Еще один детективный скандал».)

«Мы уже от них отказались»

Как сообщает волонтерская организация Bezvests.lv, отец погибшей Синтии недоумевает: он не предполагал, что в услуги детектива входит не следственная работа, а привлечение журналистов и создание шума вокруг уголовного дела. Особенно непонятно, с какой целью родителей погибшей девушки просят давать комментарии, очерняющие не только работу полиции, но даже добровольцев, которые два дня подряд в конце ноября 2017 года выезжали на поиски и с утра до поздней ночи безвозмездно искали девушку в Мангальсале и лесу Вецмилгрависа?

«Было бы еще полбеды, — говорит отец Синтии Раймонд Балиньш, если бы частный детектив просто не выполнила свою работу. Но она же еще потребовала от нас публично очернить всех, кто нам помогал искать нашу дочь и кого мы ценим и уважаем».

Балиньш рассказывает, что опыт сотрудничества с Bezvests.lv у него уже был, когда дочь четыре года назад уходила из дома. И опыт позитивный. Девочку удалось найти и вернуть в семью. А вот с детективами раньше сталкиваться не приходилось.

«Думал, обращение в агентство ускорит расследование, но воз и ныне там». Ни результатов экспертиз, ни истинной причины смерти дочери родители так и не узнали. Зато благодаря детективу семья оказалась втянутой в странную PR–кампанию, очерняющую полицию и добровольцев. Раймонд Балиньш заявил, что несколько дней назад расторг договор с детективом и сожалеет, что стал заложником нечестной игры.

«Пусть вся эта грязь остается на совести этого человека. Добровольцев Bezvests.lv я ни в коем случае обидеть не хотел — напротив, восхищаюсь самоотверженностью этих людей. Они искали нашу дочь вместе со мной и моим другом. Он был в цепи. И я им очень благодарен за помощь».

Жалоба: «100 долларов за бумажку?»

На эту же организацию детективов есть жалобы и в других местах. Например, на портале sudzibas.lv. Вот, например: «Агентство взяло деньги за оказание юридических услуг в размере 1000 USD, так как дело довольно сложное и должно было вести его полностью до завершения. Начали с писанины абсолютно неграмотных заявлений ни с точки зрения грамматики латышского языка, ни с точки зрения юриспруденции. Как только дошло дело до суда, госпожа З. заявила, что они не занимаются такими вопросами. Это как вообще? Если не занимаетесь ни судебной практикой, ни юридической, зачем тогда кричите направо и налево о своих услугах? За 5 месяцев она даже бумаги ни разу не посмотрела и не поняла, а в чем, собственно, суть дела. Когда ей было предложено вернуть часть денег за вычетом тех бездарных заявлений, она заявила, что не работает бесплатно и что ее бездарные заявления (максимум штук 10 ) стоят 1000 USD. Причем счет дала личный, а налоги–то вы, госпожа, заплатили? Пойду–ка я с этими бумажками схожу в налоговую, пусть вас проверят, мадам!»

Детектив: «На меня напали!»

Сама детектив в Facebook объявила, что 11 января на ул. Стрелниеку, 1, на нее напал неизвестный с угрозами. Он вырвал телефон из рук и стал угрожать. Когда я сказала, что вызову полицию, он вернул телефон. Написала заявление в полицию. Думаю, что это связано с моей работой в деле, где я представляю интересы в связи с возможным убийством Синтии Балини. Это значит, что расследование происходит!»

Однако, как уже было сказано, от услуг этой дамы семья студентки отказалась.

Экспертиза: Синтия умерла от переохлаждения

Тем временем, как мы уже сообщали, полиция получила результаты основной экспертизы останков студентки высшей школы TurIba Синтии Балини. Результаты свидетельствуют, что официальная причина смерти девушки — переохлаждение.

Результаты основной экспертизы подтверждают сказанное после предварительной экспертизы: девушка не умерла насильственной смертью. Более подробную информацию полиция пока не раскрывает.

Синтия Балиня пропала 23 ноября 2017 года. Ее родители сразу же обратились в полицию. 26 ноября добровольцы прочесывали Мангальсальский лес. Но тело дочери обнаружил отец.

Семья погибшей считала, что это было убийство. Мало того, ему предшествовала загадочная история. Собственно, поэтому и потребовались услуги частных детективов, чтобы во всем разобраться.

Немного «чёрной магии»

Утром в четверг, 23 ноября, Синтия, как обычно, вышла из дома, села на общественный транспорт и уехала в университет, рассказала мама погибшей журналистам. Чуть позже созвонилась с матерью. Это был их последний разговор.

«Без пяти восемь она мне позвонила и задала такой вопрос: «Дома все в порядке?» Я подумала, с чего такой вопрос… Говорю — «Да, а ты?» Она говорит — «Я еду». И на этом у нас кончился разговор. И потом, когда я ей хотела позвонить, звонок постоянно переадресовывался… Я больше не могла до нее дозвониться», — вспоминает Марика Балиня.

Ее дочь должна была вернуться домой около пяти вечера. Поняв, что Синтия задерживается и не звонит, мать забила тревогу — по ее словам, для дочери такое поведение было нетипично. Синтия редко где–то задерживалась, всегда звонила и говорила, где она находится. Большую часть времени она проводила дома за учебой.

По словам Марики, волнению способствовали угрозы, которые получала семья. Все началось… с украинского телесериала на телеканале 1+1.

«Мы смотрели украинский сериал, нам понравился актер, который там играл. Мы ставили ему лайки [в Фейсбуке]. Он сказал, что не будет со своего профиля писать — но со странички фан–клуба.

[…] Началась вроде бы нормальная переписка с этим актером (якобы это был он) о том, как снимаются фильмы, и так далее», — говорит Марика.

Вскоре Марику и Синтию в этом общении начало что–то смущать. Женщины перестали переписываться с «актером».

С этого момента, по словам Марики, все и началось.

«Когда мы перестали идти на контакт, начались угрозы. Угрозы такого плана, что если мы не пойдем на контакт с ним, нам будет очень плохо и, может быть, даже будем «лежать в белых тапках»… Мы этому не верили.

Еще он [утверждал], что занимается черной магией и сделает такой ритуал, что завтра моей дочери не будет. Мы этому просто не верили», — рассказывает мать Синтии.

Марика утверждает, что собеседник не требовал денег. Вместо этого он призывал ее к странным сектантским ритуалам.

«После этого он — я не знаю, как, — взломал телефон моей дочери и стал загружать видео из сериала со сценами насилия, где душат женщину и кричат: «Помогите! Помогите! Вашу дочку убивают!» Был взломан и мой аккаунт, были уничтожены все принт–скрины нашей с ним переписки», — утверждает мать Синтии.

«В начале ноября мы пошли в отделение полиции в Вецмилгрависе, изложили всю суть ситуации. Однако инспектор сказал, что не будет принимать от нас заявление такого рода.

После этого Синтия начала бояться за свою безопасность. 23 ноября она пропала, а 26 ноября ее тело нашли в лесном массиве Мангальсалы в 150 м от дороги. Видимых признаков насилия на теле девушки не было, но она лежала в неестественной позе. При себе у нее не было многих личных вещей — денег, сумки, телефона, учебников, золотого кольца, косметички. Другие вещи были разбросаны неподалеку.

Спустя день после пропажи из социальной сети Facebook родители узнали: была найдена сумка их дочери. Женщина, которая обнаружила вещи, передала их в муниципальную полицию. А стражи порядка вернули сумку семье. Только потом спохватились — это ведь улика. В полиции эту ситуацию объяснили недостаточной коммуникацией между двумя учреждениями — Рижской муниципальной полицией и госполицией…

В общем, уважаемые читатели, в истории с пропажей студенткой еще много неясного.

Промежуточный финиш

Некоторые подробности этой истории звучат фантастически и заставляют вспомнить «Вечера на хуторе близь Диканьки». Однако не будем забывать: в Латвии — так или иначе сейчас — уже работают гастарбайтеры из других экс–республик СССР. И, видимо, их в будущем станет больше. Что означает одно: появление новых, непривычных для латвийцев криминальных схем. И, скорее всего, более жестких. Не будем забывать: Украина, к примеру, сейчас страна более бедная, чем Латвия, и воюющая.

Ещё один детективный скандал

Почти одновременно вокруг этого же агентства возникла шумиха по другому поводу: мать другой погибшей девушки — Ирина — в социальной сети попросила помочь ей собрать деньги «на детектива». Просьба собрала полторы тысячи перепостов, многие сочувствовали Ирине. Однако скептики все же просили обоснований, почему именно нужно собирать деньги на детектива, ведь есть же полиция, прокуратура, адвокаты, в конце концов. Расстроенная мать твердила, что ее дочь травили, а затем убили — и правду никто так и не узнает. Судя по тону комментариев, которые оставляла женщина, она была очень взвинчена эмоционально (что неудивительно, конечно, для матери, переживающей такую трагедию).

Позже всплыла информация от людей, близких к «теме»: якобы детектив убедила мать, что раскрыла множество дел, среди них и «дело об убийстве девочки, учившейся в «Турибе», а также «разыскала» других пропавших, найденных добровольцами. Ирина, хватающаяся за любую соломинку, ей поверила.

Сейчас, спустя неделю очень эмоциональных дискуссий в Facebook, можно сказать, что сбор средств на детектива остановлен. Мать девушки получает юридическую помощь другим образом. По неофициальной информации, «сэкономить» удалось 2000 евро.

Николай КУДРЯВЦЕВ.