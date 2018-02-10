Отстранение МОК многих российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх вызывает споры среди немецких атлетов, пишет Berliner Zeitung. Некоторые из них убеждены, что, «может быть, допинг в Сочи применялся, а может, и нет» и что, возможно, имела место «не манипуляция, а лишь попытка манипуляции», отмечает издание.

В прошлом году было проведено 17 тыс. тестов на допинг на Олимпиаде, в этом году должны быть проведены ещё 2500, пишет журналист Berliner Zeitung Макс Боссе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало для этой цели независимую организацию допинг-тестирования (ITA), которая полностью возьмёт на себя задачу по проверке атлетов вплоть до окончательного результата. Таким образом, МОК полностью освободится от этого процесса и исключит возможность «конфликта интересов».

Тем не менее имеются сомнения в том, что комиссия обеспечит полную «чистоту» атлетов, несмотря на замену 4500 наборов для допинг-контроля. WADA посоветовала вернуться к старой модели, после того как появились сообщения о «незаметной подмене новых бутылочек для допинг-проб». Как напоминает автор материала, в результате «употребления допинга» МОК отстранил многих российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, 45 из них намерены обжаловать это решение в Cпортивном арбитражном суде.

По мнению немецкого лыжника-гонщика Томаса Бинга, «неизвестно, применялся ли допинг на Играх в Сочи, может быть, да, а может, и нет». По его словам, «подмену проб нельзя доказать». Также высказывается мнение, что пробы могли быть подменены «для вида», чтобы скрыть «один возможный случай из 100». Таким образом, невиновные могли быть втянуты в это «чиновниками». «Хорошим решением» был бы допуск спортсменов, «которые точно ничего не принимали», добавил Бинг. Аналогичного мнения придерживается скелетонистка Тина Херман. «Есть случаи, когда имеют место не манипуляции, а только попытка манипуляции», — заявила она.

В свою очередь, биатлонисты Симон Шемп и Лаура Дальмайер убеждены, что «такого, как в Сочи, быть не должно». «Если целая нация играет нечестно, то это верный знак», — подчеркнули они. В настоящее время 168 атлетов из России допущены к Играм в Пхёнчхане, но не как официальная делегация. Также им запрещено показывать российский флаг на церемонии открытия и на соревнованиях. «Хотя, учитывая показания свидетелей, теория Бинга и Херман о невиновности выглядит неубедительно, атлеты охотно верят в спортивный дух конкуренции», — резюмирует автор Berliner Zeitung.