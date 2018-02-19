Арест президента центробанка (Банка Латвии) вызвал шок у руководства страны, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

До сих пор аресты и обыски самых влиятельных политиков и госдеятелей мы наблюдали только по телевизору в рубрике «За рубежом» или «Их нравы». За 27 лет после восстановления независимости громкие задержания можно пересчитать по пальцам одной руки. И то за решеткой оказывались лишь VIP–персоны второго эшелона — руководители самоуправлений. Впрочем, и они весьма быстро (Айвар Лембергс, Гатис Трукснис) оказывались на свободе.

Шок выходного дня

Поэтому события, которые разворачивались с вечера минувшей пятницы и до ночи с субботы на воскресенье, повергли в шок латвийскую политическую элиту. Они явно не знали, как действовать в такой ситуации, когда «маски–шоу» проходят в дом и рабочий кабинет многолетнего президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса! И уж совсем наши госмужи растерялись, когда пришла информация о том, что допрос Римшевича закончился его… арестом и препровождением в СИЗО!

Ситуация усугубилась после того, как руководители страны решили «для интереса» ознакомиться с Законом о Банке Латвии (БЛ). Тут–то оказалось, что — удивительное рядом! — Латвия не может сама освободить от должности… президента БЛ!

Да, сейм открытым голосованием утверждает президента БЛ сроком на 6 лет, а вот освободить его раньше срока парламент не может. Согласно принятым в 2013 году поправкам в Закон о Банке Латвии, президента банка можно снять только в том случае, если он сам об этом попросит или если вступит в силу судебный приговор по обвинению президента БЛ в тяжких преступлениях. Во всех остальных случаях снять президента можно лишь на основании соответствующего решения Европейского центрального банка и суда ЕС.

Торопиться с отставкой не будет

При этом ЕЦБ может снять президента банка страны еврозоны тоже не просто так, а если будет констатировано, что президент совершил серьезные нарушения.

Кроме того, свое снятие с должности президент национального банка страны зоны евро может еще обжаловать в суде.

Когда власти прочитали эти положения закона, им совсем стало грустно. Председатель сейма Инара Мурниеце вчера уже успела заявить, что… Илмарс Римшевичс должен уйти сам.

Ну, во–первых, он пока спикеру парламента ничего не должен, а во–вторых — едва ли президент БЛ будет делать столь резкие шаги. Ведь он прекрасно понимает, что находится под защитой ЕЦБ, и наверняка его представители проинформируют Европу о нападении на шефа национального банка.

Отметим, что согласно статутам ЕЦБ, президент национального банка страны еврозоны автоматически является членом совета ЕЦБ.

Власть готовится к бесконечным совещаниям

Между тем политическая элита все–таки нашла способ, как отреагировать на случившееся. Уже сегодня состоится заседание комиссии сейма по нацбезопасности. Видимо, на это априори закрытое заседание будет приглашен начальник KNAB Екабс Страуме, который и даст депутатам необходимые пояснения.

Уже в среду пройдет и секретное заседание Совета по нацбезопасности при президенте. Правда, повестка дня, видимо, будет более широкой — наряду с уголовным преследованием Римшевичса члены Совета обсудят и ситуацию вокруг одного из крупнейших банков Латвии — ABLV, которого американская финансовая разведка обвинила в коррупции и отмывании преступных средств.

Судя по всему, сегодня или завтра утром по «делу Римшевичса» и ABLV состоится и внеочередное заседание правительства. Созвать его потребовал председатель «Единства» Арвилс Ашераденс. Наверняка и это заседание пройдет в закрытом от прессы режиме. Оно и понятно: едва ли министры захотят показывать публике свою, простите, беспомощность — как мы уже написали выше, Латвия практически не имеет возможности снять президента БЛ с занимаемой должности.

Вряд ли министры смогут и обсудить ход расследования, поскольку все–таки у нас пока правительство от процессуальной деятельности правоохранительных органов отделено. К счастью.

Министр уполномочена призвать

Вчера, когда этот материал готовился к печати, министр финансов Дана Рейзниеце–Озола созвала срочную пресс–конференцию, на которой призвала Илмарса Римшевичса хотя бы на время расследования приостановить свои полномочия в должности президента Банка Латвии. Кстати, законодательство подобной «приостановки» не предусматривает. Судя по всему, господин Римшевичс может только уйти в незапланированный отпуск. В любом случае, пока босс сидит в СИЗО, «на хозяйстве» остается заместитель президента Банка Латвии Зоя Размуса.

На пресс–конференции глава минфина также сообщила, что после обвинений, прозвучавших со стороны США в адрес ABLV, за деятельностью банка надзирают три сотрудника комиссии по финансовым рынкам и капиталу и эта процедура дополнительного контроля за банком согласована с ЕЦБ.

По словам госпожи Рейзниеце–Озолы, в ближайшее время в Ригу прибудет делегация из американской финансовой разведки, и тогда ситуация с обвинениями в адрес ABLV станет более ясной. Но в любом случае, министр заверила, что и дальше латвийские власти будут нетерпимы к любым попыткам в Латвии нарушить международные санкции или заниматься отмыванием преступных средств. «Ситуация вокруг ABLV — это и сигнал всем другим кредитным учреждениям», — заявила глава минфина.

Цитаты

«В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу KNAB. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство KNABa сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу KNAB».

Марис Кучинскис, премьер–министр, о задержании президента Банка Латвии И. Римшевичса

«Даже если бы сейм и захотел освободить Римшевичса от занимаемой должности, у него нет таких прав. Единственный вариант — если сам Римшевичс подаст в отставку».

Дана Рейзниеце–Озола, министр финансов.

«Президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс свое задержание считает грубейшим беззаконием».

Адвокат И. Римшевичса Саулведис Варпиньш.

Абик ЭЛКИН.