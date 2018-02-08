Скандал в США: воспитательниц поймали на удалении моноброви у детей(1)

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Виталий Вавилкин
20:20 07.02.2018
Lifenews / Курьезы

В США началось расследование в отношении детского сада, где детям выдергивали волосы между бровями. Об этом сообщает издание The Goldwater.

В пятницу, 2 февраля, две матери пожаловались в Facebook, что когда они забрали детей из детского сада, у них на переносице были красные пятна. Когда женщины присмотрелись, выяснилось, что детям удалили волоски с помощью воска.

 

Одна из матерей, 19-летняя Алисса Салгадо (Alyssa Salgado), заявила, что не оставит сотрудников детского сада безнаказанными: «Я бы хотела, чтобы все об этом знали. Представьте, что так поступили бы с вашим ребенком, как больно ему было. Я представляю, как она звала меня на помощь, а я не пришла. Я подвела ее, но незамеченным это точно не оставлю!» По словам Алиссы, директор заведения в ответ на ее претензии лишь посмеялась. Вторая мать пожаловалась, что так же поступили и с ее сыном.

 

За несколько дней постом Салгадо поделились более 20,5 тысячи человек, комментаторы поддержали девушку и заявили, что сотрудники детского сада не имели права так поступать.

 

В результате женщины подали жалобу на заведение, а департамент дошкольного образования штата Вашингтон начал расследование. Обе матери забрали своих детей из детского сада.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Russija 20:45 07:02:2018

Какая фигня , американцев каждый день в тюрьмах сотнями сжигают на электрических стульях....И весь Мир молчит !

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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