По его мнению, когда терпели крах такие крупные предприятия, как Liepajas metalurgs или Latvijas Krājbanka, в местных масс-медиа не было таких масшатбных кампаний по поводу сотрудиников, ставших безработными. Сейчас, по мнению патриота, «явно прослеживается посыл — виноваты американцы».
«Когда банкротировал Металург, работников упоминали немного, когда Krājbanka — вообще ни разу, а в случае с AB развернута широкомасштабная кампания. Психологический код очевиден — злобные американцы отняли хлеб. Нашу кремлевскую машину отпустили», — написал , — написал патриот, обращаясь к латвийским СМИ.
Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.
«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.
Сотрудники ABLV Bank, который после установки ЕЦБ о ликвидации банка принял решение самоликвидироваться, публикуют свое мнение о происходящем. Основной посыл постов, которые периодически публикуют потерявшие работу люди, это то, что государство никак не помогло в тяжелой ситуации.
«Я и другие плакали в субботу — так как это больше, чем банк. Это люди. Это была безопасность. Вера в государство. И этого больше нет», — написала Елена Буданцева.
Еще одна сотрудница высказывается о коллективе банка и его руководстве, как о высокопрофессиональных специалистах своего дела. По словам Анны Целмы, она гордится тем, что ей довелось работать в таком коллективе, с таким руководством. «Обидно, что государство по политическим мотивам не захотело бороться вместе» — написала Анна Целме.
, «явно прослеживается посыл — виноваты американцы».=======Как они посмели вмешиваться? , Мы- независимая страна, а хозяйничает кто? Наш президент , как ножкой топнет и выразит НОТУ протеста.....дела,делишки))))))« ответить
Ингус Клявиньш может не переживать, «явно прослеживается посыл — виноваты американцы».- Ему американцев жаль? А нам просто пофиг! Это нам нужны бизнесс-офис центры и новые жилые районы? При пустующих зданиях? Не вижу трагедии... Со взятками бы разобрались Жаль только честных вкладчиков и владельцев счетов, ни за что пострадали.« ответить