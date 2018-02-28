Кризис с ABLV банком, когда с закрытием финансового учреждения работу потеряют по разным оценкам от 1000 до 2800 человек, демонстрирует разный подход латвийских СМИ к проблеме закрытия компаний и фирм. Об этом в своем аккаунте сети микроблогов Twitter написал, как он сам себя называет, так называемый «патриот» Ингус Клявиньш.

По его мнению, когда терпели крах такие крупные предприятия, как Liepajas metalurgs или Latvijas Krājbanka, в местных масс-медиа не было таких масшатбных кампаний по поводу сотрудиников, ставших безработными. Сейчас, по мнению патриота, «явно прослеживается посыл — виноваты американцы».

«Когда банкротировал Металург, работников упоминали немного, когда Krājbanka — вообще ни разу, а в случае с AB развернута широкомасштабная кампания. Психологический код очевиден — злобные американцы отняли хлеб. Нашу кремлевскую машину отпустили», — написал , — написал патриот, обращаясь к латвийским СМИ.

Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

Сотрудники ABLV Bank, который после установки ЕЦБ о ликвидации банка принял решение самоликвидироваться, публикуют свое мнение о происходящем. Основной посыл постов, которые периодически публикуют потерявшие работу люди, это то, что государство никак не помогло в тяжелой ситуации.

«Я и другие плакали в субботу — так как это больше, чем банк. Это люди. Это была безопасность. Вера в государство. И этого больше нет», — написала Елена Буданцева.

Еще одна сотрудница высказывается о коллективе банка и его руководстве, как о высокопрофессиональных специалистах своего дела. По словам Анны Целмы, она гордится тем, что ей довелось работать в таком коллективе, с таким руководством. «Обидно, что государство по политическим мотивам не захотело бороться вместе» — написала Анна Целме.