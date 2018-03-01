Кандидат в президенты Павел Грудинин демонстративно покинул предвыборные дебаты на Первом канале. Перед этим беспартийный бизнесмен обвинил своих соперников в том, что они «растащили на свои тезисы» его президентскую программу. Фрагмент эфира был опубликован на YouTube-канале Ксении Собчак.

«Я могу вам сказать только одно. Вот то, что сейчас здесь происходит, — это не дебаты, это базар. Это какие-то крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только шесть минут, — необъяснимо никому», — заявил он.

По мнению Грудинина, участники предвыборной гонки и ведущий дебатов Анатолий Кузичев портят общенациональное отношение к избирательному процессу. «Вы сносите понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше. Потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган», — отрезал он.

В конце своей тирады Грудинин сообщил, что, по его мнению, такие дебаты не имеют права на жизнь.

В эфире также присутствовали Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.