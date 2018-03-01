Скандалы на дебатах продолжаются: Грудинин сорвался и покинул эфир Первого(2)

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Виталий Вавилкин
15:40 01.03.2018
В мире / Россия

Кандидат в президенты Павел Грудинин демонстративно покинул предвыборные дебаты на Первом канале. Перед этим беспартийный бизнесмен обвинил своих соперников в том, что они «растащили на свои тезисы» его президентскую программу. Фрагмент эфира был опубликован на YouTube-канале Ксении Собчак.

 

 

«Я могу вам сказать только одно. Вот то, что сейчас здесь происходит, — это не дебаты, это базар. Это какие-то крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только шесть минут, — необъяснимо никому», — заявил он.

 

По мнению Грудинина, участники предвыборной гонки и ведущий дебатов Анатолий Кузичев портят общенациональное отношение к избирательному процессу. «Вы сносите понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше. Потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган», — отрезал он.

 

В конце своей тирады Грудинин сообщил, что, по его мнению, такие дебаты не имеют права на жизнь.

 

В эфире также присутствовали Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (2)
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Ты суслика видишь? 15:47 01:03:2018

Да кому интересно эта возня блох в шкуре спящего пока медведя?!
Они всё равно ничего не решают! :)
Странно молчание местных "ягнят" по поводу очаредного послания Путина Федеральному Собранию РФ!? Или инструкции ещё не получили, либо так обделались, что так быстро дупло не отмыть?! :)
А там было что послушать! :)
Истерика на западе уже началась! :)
ПыСы. Помощник президента Владислав Сурков заявил, что собирается принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения, его вариант – «Гиви». Ура!
А Симоньян предложила "Володя"! :)

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Latviešu patriots 16:07 01:03:2018

Krievu sūdu propogandu principiāli neklausos!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (11)

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