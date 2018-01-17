Скандально известный бизнесмен сбил в Риге Иеву Бранте и, нахамив, убежал(5)

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Виталий Вавилкин
18:10 16.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Скандально известный предприниматель стал автором очередного скандала – мужчина стал причиной ДТП, во время которого пострадала не менее известная активистка и юрист Иева Бранте. Вместо помощи пострадавшим бизнесмен начал хамить.

 

По словам Бранте, инцидент произошел в Старой Риге. Сама женщина ехала на велосипеде со своей собакой по кличке Бу.

 

“Ехали с Бу к стрелкам, ехали прямо, без маневров, подальше от машин. Какой-то автомобиль нас обогнал и подрезал дорогу. Пытаясь избежать аварии, затормозила, врезалась в бордюр и оказалась с Бу на земле. Вышел водитель, я попросила помощи, но получила ответ, мол, сама виновата”, — рассказывает Бранте в социальных сетях.

После аварии мужчина, которым как оказалось, является известный скандалами бизнесмен Гулам Гулами, попросту забежал в одну из принадлежащих ему гостиниц. При этом, вновь появился он лишь тогда, когда к месту ДТП приехали сотрудники полиции.

 

Надо ли говорить, что случай возмутил подписчиков Бранте, которые говорят, что на гостинице есть множество видеокамер, которые помогут наказать хамоватого бизнесмена. Сама женщина не сильно надеется, что такой метод сбора доказательств принесет плоды.

 

“Да, камеры там есть. Но ведь это гостиница Гулами. На вопросы полиции о записях он быстро ответил, что камеры ничего не записывали”, — пишет юрист.

 

Как сообщалось, сотрудники латвийских гостиниц, которыми руководит предприниматель Гулам Гулами, долгое время не получают зарплаты.

 

Сам же Гулам Гулами на вопросы журналистов реагирует крайне неадекватно и агрессивно.

 “Ты кого тут привела? Журналисты? Да мне пофиг, бл*дь. Ты кто такой? Журналисты. Срать я хотел. Вы все продажные. Вам 20 евро дали, вот вы и приходите. Я не хочу с вами эти дешевые разговоры вести. У меня масштаб другой. Гуляй”, — заявил Гулами около года назад журналистам канала TV3.

 

Помимо этого, Гулами обвиняли в краже со складов в Юрмале 80-ти вагонов хлопка, на более чем 9 млн евро.

 

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:29 16:01:2018

Ну вы даёте... Не Гулям какой-то, а разлюли малина.

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Janka 18:41 16:01:2018

daju 1000000% cto on tesno svjazan s pravjascei "elitoi".
kstati kak tam vagoni s hlopkom? taki ne nasli vinovnogo?
no za guljami kupil gostinici i raskrutil biznes....
)))

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ссср 20:14 16:01:2018

Чурка бня...

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дед Пихто 21:22 16:01:2018

Был бы русский,сразу бы все завыли и встали на защиту бедняжки.А этот копченый видать с нашими правящими одних "светских львиц" пялит

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svoi 23:57 16:01:2018

Slabo etu tvarj nakazatj Gulam gulami istinnij russkij i latish..:)))
Vikidivatj etih tvarej otsjudova nado i ekspropriirovatj ih sobstvennostj...Chtobi znali svoje mesto...

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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