Скандальный дом-корабль все же отправится в море

Предприниматель Аргод Лусиньш, владелец находящегося в Павилостском крае дома-корабля, настаивает, что это не дом, а плавстредство, но обещает строение убрать, сообщает «Панорама».

Хотя постройка визуально гораздо больше похожа на здание, чем на корабль, в суде сумели доказать, что она является судном в стадии строительства.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис поручил Министерству окружающей среды и регионального развития в течение двух недель разобраться с ситуацией.

Владелец дома-корабля Лусиньш пояснил, что подобные плавсредства уже можно увидеть на реке Лиелупе в Юрмале. Дом на понтоне предприниматель построил, потому что хотел внедрить в Латвии что-то новое.

Между самоуправлением и предпринимателем уже начались переговоры о том, что постройка будет перемещена, но сроки, когда это произойдет, пока неизвестны.

Однако место, куда будет доставлен дом-корабль, уже известно: постройка на понтоне будет перемещена по морю с помощью буксира.