Скандальный дом-корабль все же отправится в море

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Виталий Вавилкин
14:50 25.01.2018
Интересно / Интересно

Предприниматель Аргод Лусиньш, владелец находящегося в Павилостском крае дома-корабля, настаивает, что это не дом, а плавстредство, но обещает строение убрать, сообщает «Панорама».

 

Хотя постройка визуально гораздо больше похожа на здание, чем на корабль, в суде сумели доказать, что она является судном в стадии строительства.

 

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис поручил Министерству окружающей среды и регионального развития в течение двух недель разобраться с ситуацией.

 

Владелец дома-корабля Лусиньш пояснил, что подобные плавсредства уже можно увидеть на реке Лиелупе в Юрмале. Дом на понтоне предприниматель построил, потому что хотел внедрить в Латвии что-то новое.

 

Между самоуправлением и предпринимателем уже начались переговоры о том, что постройка будет перемещена, но сроки, когда это произойдет, пока неизвестны.

 

Однако место, куда будет доставлен дом-корабль, уже известно: постройка на понтоне будет перемещена по морю с помощью буксира.

 

Vesti.lv / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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