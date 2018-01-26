Скандальный дом-корабль все же отправится в море

Хотя постройка визуально гораздо больше похожа на здание, чем на корабль, в суде сумели доказать, что она является судном в стадии строительства.
Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис поручил Министерству окружающей среды и регионального развития в течение двух недель разобраться с ситуацией.
Владелец дома-корабля Лусиньш пояснил, что подобные плавсредства уже можно увидеть на реке Лиелупе в Юрмале. Дом на понтоне предприниматель построил, потому что хотел внедрить в Латвии что-то новое.
Между самоуправлением и предпринимателем уже начались переговоры о том, что постройка будет перемещена, но сроки, когда это произойдет, пока неизвестны.
Однако место, куда будет доставлен дом-корабль, уже известно: постройка на понтоне будет перемещена по морю с помощью буксира.
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