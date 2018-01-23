Американская актриса Скарлетт Йоханссон обрушилась с критикой на обвиненного в многочисленных домогательствах Джеймса Франко. Артистка выступила на сцене во время женского марша в Лос-Анджелесе, видеозапись ее речи опубликована на YouTube-канале Newschapl.

Йоханссон возмутилась тем, что актер поддерживает организацию, которая помогает жертвам сексуального насилия, и при этом тайно охотится на людей, у которых нет власти. «Верни мне мой значок», — заявила она. Во время выступления актриса не называла имени Франко, однако ее представитель подтвердил Los Angeles Times, что речь шла именно о нем.

Голливудские секс-скандалы заставили 33-летнюю Йоханссон вспомнить о домогательствах, которым она подвергалась в юности. «Я почувствовала, будто мне опять 19 лет, и я вспомнила всех мужчин, которые пользовались тем, что я молода, и у меня не было рычагов воздействия, чтобы сказать «нет»», — отметила артистка.

10 января Джеймса Франко обвинили в попытке принуждения к оральному сексу и совращения несовершеннолетней. Это произошло после церемонии вручения премии «Золотой глобус», на которую актер пришел со значком движения Time's Up в защиту жертв домогательств. Еще пять женщин заявили о сексуальной эксплуатации со стороны артиста. На фоне скандала журналисты обнаружили в книге актера инструкцию по совращению юных поклонниц.