Людей, использующих банкоматы, призывают быть бдительными, ведь в Латвии вновь появились мошенники, использующие так называемый скиммеры – устройства, считывающие данные банковских карт.

Так пользователь Твиттер Андрей Быков рекомендует людям перед использованием банковских карт попробовать пошевелить место в банкомате, куда вставляется карта.

“Все равно, что вы планируете делать у банкомата со своей картой, ВСЕГДА тяните за карточный “приемник” до использования. У каждого банкомата. В любой точке мира. Скимеры опять в моде”, — написал он, добавив, что совсем недавно лично обнаружил подобное устройство в Латвии и передал его полиции.