Так пользователь Твиттер Андрей Быков рекомендует людям перед использованием банковских карт попробовать пошевелить место в банкомате, куда вставляется карта.
“Все равно, что вы планируете делать у банкомата со своей картой, ВСЕГДА тяните за карточный “приемник” до использования. У каждого банкомата. В любой точке мира. Скимеры опять в моде”, — написал он, добавив, что совсем недавно лично обнаружил подобное устройство в Латвии и передал его полиции.
Латвийский банк, можно даже не шевелить, гарантировано снимет« ответить
Полицаи поработать не хотят.« ответить
А где камеры видео наблюдения и другие меры безопасности.. Любая манипуляция с банкоматом обнаруживается датчиками. Скимеры имеют передатчик, который передает данные карточки клиента на приемное устройство. Это экономия на безопасности клиента.« ответить