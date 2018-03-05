Скиммеры вновь в Латвии: что делать, чтобы не потерять деньги, используя банкомат?(3)

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Виталий Вавилкин
08:45 05.03.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Людей, использующих банкоматы, призывают быть бдительными, ведь в Латвии вновь появились мошенники, использующие так называемый скиммеры – устройства, считывающие данные банковских карт.

Так пользователь Твиттер Андрей Быков рекомендует людям перед использованием банковских карт попробовать пошевелить место в банкомате, куда вставляется карта.

 

“Все равно, что вы планируете делать у банкомата со своей картой, ВСЕГДА тяните за карточный “приемник” до использования. У каждого банкомата. В любой точке мира. Скимеры опять в моде”, — написал он, добавив, что совсем недавно лично обнаружил подобное устройство в Латвии и передал его полиции.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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вставляйте в 100 процентный скиммер 09:00 05:03:2018

Латвийский банк, можно даже не шевелить, гарантировано снимет

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Правда тут 09:47 05:03:2018

Полицаи поработать не хотят.

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Жизнь 10:58 05:03:2018

А где камеры видео наблюдения и другие меры безопасности.. Любая манипуляция с банкоматом обнаруживается датчиками. Скимеры имеют передатчик, который передает данные карточки клиента на приемное устройство. Это экономия на безопасности клиента.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (10)

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