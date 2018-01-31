Сколько и как гулять с ребенком зимой? Рекомендации врачей

Ценность прогулок на свежем воздухе сложно переоценить: укрепление иммунитета, развитие физических способностей и создание крепкой атмосферы в семье. Все на улицу!

Многие родители зимнюю пору воспринимают едва ли не с облегчением: темнеет рано, погода не шепчет» В общем, долго на улице не пробудешь. А дети и рады «зависнуть» у гаджетов. Медики бьют тревогу: гиподинамия замедляет моторное развитие, появляются проблемы с координацией движений, снижается внимание, ухудшается память. Кроме того, нехватка движений в жизни маленьких детей провоцирует снижение и так недостаточно развитой иммунной активности организма к простудным, инфекционным и другим заболеваниям.

Ежедневные прогулки очень важны для крепкого здоровья. Если погода позволяет, ребенок должен проводить за подвижными играми на свежем воздухе не менее двух-трех часов. Это касается и школьников — уроки подождут, а здоровье нет!

При какой температуре можно гулять зимой?

Это зависит от множества факторов, но общие рекомендации таковы:

До 3 лет — до минус 15°С

От 3 до 7 лет — до минус 20°С

Как одеться на прогулку?

Английская пословица гласит: «не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда». Сие утверждение актуально и для наших широт. Как одеть ребенка, чтобы ему было тепло, и при этом он не перегревался? Ключевое правило — одевай слоями. Термобелье впитывает влагу, даже если малыш разгорячится во время активной игры. Флисовая или шерстяная поддева удерживает тепло, а ветро— и водонепроницаемый комбинезон обеспечивает защиту от ветра, снега и холода.

Заменить термобелье на хлопчатобумажную водолазку — плохая идея. Переключаясь в «активный режим» детки часто потеют. Хлопок — не функциональная ткань и не отводит влагу от тела, а значит, может способствовать переохлаждению.

Одежда не должна быть слишком тесной: между слоями обязательно должен остаться согревающий слой воздуха.

Будь бдительна! До сих пор встречаются бабушки, которые готовы надеть под зимний комбинезон половину детского гардероба. На их взгляд, зимняя куртка с современным утеплителем выглядит легкомысленнее шубы «из чебурашки» и пухового платка, в которые принято было укутывать на прогулку детей лет тридцать назад. Объясни бабушке, что, перегрев ничем не лучше переохлаждения. Попутно поясни, как понять, комфортно ли ребенку на прогулке. Для этого нужно проверять температуру малыша в области шеи и горла: если холодные, ребенок мерзнет.

Как защитить ребенка от мороза

Зимой мамам малышей важно не забывать и о специальном, жирном колд-креме. Наноси его не позднее чем за 30–40 минут до выхода на мороз, чтобы содержащаяся в нем вода успела испариться, а не превратилась в лед! После возвращения с прогулки не забудь смыть крем, чтобы кожа могла нормально дышать. Важно также учесть, что любознательные малыши не способны долго гулять просто так. Им нужна цель, интерес! Прогулка под хмурым зимним небом станет для малыша любимым делом, если разнообразить ее веселыми играми. С чего начнем?

Шире шаг… Выберите любое дерево в парке и попробуйте вместе с малышом угадать, сколько до него шагов. А прыжков? А что будет, если делать гигантские широкие шаги?

Сколько красных машинок? Используй прогулку, чтобы научить малыша считать. Покажите ему во дворе автомобиль, скажем, красного цвета. А потом предложи посчитать, сколько таких же ярких машин встретиться вам по дороге? По аналогии можно подсчитывать деревья, коляски с младенцами, собак определенной породы.

Что я нашел! Дети 2-5 лет обожают играть в «находилки». Заведите «путевой дневник», в котором будете отмечать, что нового вы увидели в этот день (вылущенную шишку, пестрое перо из крыла сойки). Так, даже обычные прогулки по надоевшим маршрутам могут превратиться в удивительное приключение, полное неожиданностей и новых открытий.

Выходи с ребенком на прогулку не только днем, но и перед сном. Вечерний моцион на свежем воздухе способствует усвоению полученной за день информации, улучшает эмоциональное состояние.

Можно ли гулять, если у ребенка ОРВИ

Если малыш в целом бодр и весел, и температура не повышена, то гулять при ОРВИ можно. Популярный в России доктор Комаровский утверждает, что «болезни, при которой ребенку может помешать свежий воздух, не существует», и даже считает прогулки при любой респираторной инфекции способом лечения. Свежий воздух способствует разжижению слизи и последующему выздоровлению. На улице ребенок будет эффективно кашлять, отхаркивая мокроту. Это хорошо, и не является признаком ухудшения его состояния.

Не рекомендуются прогулки на улице только в нескольких случаях: у ребенка высокая температура тела (от 37,5); у малыша острый период инфекционной болезни; прописано соблюдать постельный режим.

Советы эксперта, врача-педиатра Ольги Потяновой

Свежий воздух очень важен для детей, ведь он способен повысить аппетит, улучшить кровообращение и самочувствие, влияет положительно на сон. Особенно полезны прогулки детей на зимнем воздухе. Это объясняется тем, что они дышат чистым воздухом. Кислорода в нем гораздо больше, чем в любое другое время года. Во время физических нагрузок при таких прогулках, вентиляция легких удваивается.

Ученые доказали, что во время длительных променадов детей улучшается память, концентрация внимания.

Активная прогулка заключается в катаниях на санках и коньках, ходьба на лыжах, все это способствует укреплению вязок, суставов, мышц. Зимние прогулки можно назвать комплексной пользой для здоровья — это и работа для организма, и удовольствие для души.

В любую погоду и время года малыши на прогулке активно тренируют свое зрение. На улице гораздо больше возможностей смотреть на удаленные объекты. Ученые обнаружили, что дети, которые регулярно гуляют, имеют меньше проблем со зрением в младшем и среднем школьном возрасте. Вечерние прогулки тренируют остроту зрения у ребенка. Причем все происходит без дополнительных усилий с твоей стороны. Не нужно никаких упражнений. Ребенок просто гуляет, смотрит вокруг и тренирует глазки!

С какого возраста можно гулять с малышом?

Когда произойдет первая прогулка, зависит от того, в какое время года он родился. Зимним деткам рекомендуется выходить на свежий воздух не раньше, чем через 14 дней после рождения.

Для первого раза новорожденному достаточно 15-20 минут побыть на балконе, с условием, что там чисто и безопасно. Рекомендуется увеличивать интервал каждый день на 15 минут. Если балкон не продувает, и он достаточно хорошо оснащен, можно увеличить время прогулки до двух часов, так как морозный воздух способствует крепкому и здоровому сну. В безветренную погоду разрешается ненадолго выйти погулять во двор, но большой необходимости в первый месяц жизни в этом нет. Каждый ребенок должен как можно больше бывать на свежем воздухе — это совершенно необходимо для его здоровья. Гуляйте больше со своими детьми и получайте от прогулок как можно больше удовольствия!