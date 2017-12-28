Новогодний фейерверк в Риге будет стоить 25 187 евро без налога на добавленную стоимость, сообщила агентству ЛЕТА руководитель концертной организации «Ave Sol» Занда Кергалве.

«Ave Sol» в этом году организует в сотрудничестве с Рижской думой новогодние мероприятия на набережной 11 ноября.

Право на проведение праздничного салюта в этом году получило «International Fireworks Design».

Как сообщалось, праздничное мероприятие в центре столицы начнется в девять часов вчера 31 декабря и продлится до 3 часов первого дня нового года, сообщили в Рижской думе.

Уже с 21.00 на набережной будут работать торговые точки, а о праздничном настроении позаботится диджей Роберт Леясмейерс. В десять часов вечера начнется концертная программа «100 песен до столетия», в которой примут участие музыканты Айя Витолиня, Айя Андреева, Нормунд Рутулис, Даумант Калниньш и др.

Около полуночи начнется музыкальное представление с участием певицы Соноры Вайце, скрипача Раймонда Озолса, группы «Latvian Voices», группы волынок и барабанов «Аули» и др., а после праздничного фейерверка музыкальную программу продолжат группа «Buks» и диджей Роберт Леясмейерс.

Посетители праздника на набережной смогут погреться у живого огня и подкрепиться традиционным угощением.

У любителей активного отдыха будет возможность встретить Новый год на Рижском общественном катке, который будет открыт до двух часов ночи.