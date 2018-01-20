Скончался бывший депутат Сейма и руководитель Объединения свободных латышей мира Улдис Грава, сообщили в бюро партии “Единство”.

Грава родился 1 апреля 1938 года в Лиепае. В 1992 году он стал директором латышской редакции Свободная Европа/Радио Свобода, а позже директором организации Торговли и развития.

В 2002 году он был избран генеральным директором Латвийского

телевидения.

В 2005 году он был избран в Лиепайскую думу, а в 2006 году стал депутатом Сейма, где работал во фракции “Новое время”.