Грава родился 1 апреля 1938 года в Лиепае. В 1992 году он стал директором латышской редакции Свободная Европа/Радио Свобода, а позже директором организации Торговли и развития.
В 2002 году он был избран генеральным директором Латвийского
телевидения.
В 2005 году он был избран в Лиепайскую думу, а в 2006 году стал депутатом Сейма, где работал во фракции “Новое время”.
Izsaku līdzjūtību ģimenei. Tauta ir ar Jums.« ответить
Сдох собака.« ответить
причина смерти: подавился желчью. своей.« ответить
патриотс - ВЕЗДЕ, ВСЁ СВОЕЙ ЖОПОЙ ЗАТЫКАЕШЬ!!!« ответить
Nav tava suņa daļa! Tev atļauju neprasīšu!« ответить
падла - Какой ты париотс,ТЫ ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,со своим СОБАЧЬИМ ЯЗЫКОМ,ВШИВЫЙ VERGS!!! А ВШЕЙ ВЕЗДЕ ДАВЯТ и ТРАВЯТ КЕРОСИНОМ!!!« ответить
Sobakam. Bet tu pamēģini, krievu mīkstais.« ответить
Первый пошёл..., остальные остались.« ответить
да и хуууй на него!« ответить
Сдох мразь« ответить
и этот 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ Lat.patriots = TAK ЖE CДOXHET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
patriotsov ЛАТЫШЕЙ - Просто за XyЙ И В МУЗЕЙ,B ИЗБЕ ДРОЧИЛЬНЕ!!!!!!!!« ответить
Mani uzjautrina krievu trakošana. Ha ha ha.« ответить