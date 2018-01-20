Скончался бывший депутат Сейма Улдис Грава(13)

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Виталий Вавилкин
19:30 19.01.2018
Политика / Политики

Скончался бывший депутат Сейма и руководитель Объединения свободных латышей мира Улдис Грава, сообщили в бюро партии “Единство”.

Грава родился 1 апреля 1938 года в Лиепае. В 1992 году он стал директором латышской редакции Свободная Европа/Радио Свобода, а позже директором организации Торговли и развития.

 

В 2002 году он был избран генеральным директором Латвийского

телевидения.

 

В 2005 году он был избран в Лиепайскую думу, а в 2006 году стал депутатом Сейма, где работал во фракции “Новое время”.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (13)
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Latviešu patriots 19:35 19:01:2018

Izsaku līdzjūtību ģimenei. Tauta ir ar Jums.

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Отличая новость 20:29 19:01:2018

Сдох собака.

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) 21:52 19:01:2018

причина смерти: подавился желчью. своей.

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Ты же 20:01 19:01:2018

патриотс - ВЕЗДЕ, ВСЁ СВОЕЙ ЖОПОЙ ЗАТЫКАЕШЬ!!!

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Latviešu patriots 20:24 19:01:2018

Nav tava suņa daļa! Tev atļauju neprasīšu!

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Собака - ЭТО ТЫ 21:10 19:01:2018

падла - Какой ты париотс,ТЫ ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,со своим СОБАЧЬИМ ЯЗЫКОМ,ВШИВЫЙ VERGS!!! А ВШЕЙ ВЕЗДЕ ДАВЯТ и ТРАВЯТ КЕРОСИНОМ!!!

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Latviešu patriots 21:42 19:01:2018

Sobakam. Bet tu pamēģini, krievu mīkstais.

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Агент 20:35 19:01:2018

Первый пошёл..., остальные остались.

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Latviešu patriots 20:38 19:01:2018

да и хуууй на него!

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Русский 20:57 19:01:2018

Сдох мразь

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Скоро 21:14 19:01:2018

и этот 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ Lat.patriots = TAK ЖE CДOXHET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Таких 21:22 19:01:2018

patriotsov ЛАТЫШЕЙ - Просто за XyЙ И В МУЗЕЙ,B ИЗБЕ ДРОЧИЛЬНЕ!!!!!!!!

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Latviešu patriots 21:31 19:01:2018

Mani uzjautrina krievu trakošana. Ha ha ha.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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