Скончался известный телеведущий и издатель Александр Шаталов

О смерти издателя сообщил в своем блоге сотрудничавший с ним писатель Эдуард Лимонов. Он написал, что Шаталов – его первый русский издатель — умер у себя дома после тяжелой болезни.
«Он рождения 1957 года, мог бы ещё и пожить. Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две», — пишет Лимонов.
Александр Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1985 года начал заниматься литературной критикой и поэзией, издав впоследствии пять поэтических сборников.
Он работал в качестве литературного агента Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой, напоминает РИА Новости.
В 1990 году Шаталов основал «Глагол» — литературно-художественный журнал, который позднее перерос в издательство. Там впервые на русском языке публиковал романы Чарльза Буковски, Уильяма Берроуза и многих других авторов.
Александр Шаталов также вел литературные обзоры на телеканалах «Культура», НТВ и «Домашний».
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