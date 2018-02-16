Скончался известный телеведущий и издатель Александр Шаталов

Лента новостей
Русский язык без нервного срыва Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников США тихо развязывают мировую войну Чем запомнилась неделя? Меркель убеждена — труба Путина безопасна Первые псы Америки Латвиец отличился на Олимпиаде в Корее Сухой закон: как правильно сушить волосы NASA уберёт с МКС «робота-убийцу»
Eще в разделе
Реди фор медалс: соцсети вновь потешаются над английским Вейониса (+ВИДЕО) Судьба: внук латвийских беженцев из США вернулся в Латвию защищать родину Брейвик раскаялся в убийстве 77 человек Валмиера признана одним из европейских “городов будущего” Выход новой части «Игры престолов» вновь отложен
Виталий Вавилкин
11:00 16.02.2018
Lifenews / Знаменитость

В возрасте 60 лет ушел из жизни известный телеведущий, критик, издатель и поэт Александр Шаталов. Он также был основателем литературно-художественного журнала «Глагол».

О смерти издателя сообщил в своем блоге сотрудничавший с ним писатель Эдуард Лимонов. Он написал, что Шаталов – его первый русский издатель — умер у себя дома после тяжелой болезни.

 

«Он рождения 1957 года, мог бы ещё и пожить. Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две», — пишет Лимонов.

 

Александр Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1985 года начал заниматься литературной критикой и поэзией, издав впоследствии пять поэтических сборников.

 

Он работал в качестве литературного агента Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой, напоминает РИА Новости.

 

В 1990 году Шаталов основал «Глагол» — литературно-художественный журнал, который позднее перерос в издательство. Там впервые на русском языке публиковал романы Чарльза Буковски, Уильяма Берроуза и многих других авторов.

 

Александр Шаталов также вел литературные обзоры на телеканалах «Культура», НТВ и «Домашний».

 

vesti.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV