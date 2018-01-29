Скончался основатель Ikea Ингвар Кампрад(1)

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Владимир Бучельников
13:16 28.01.2018
Экономика / Компании

В Швеции скончался основатель сети мебельных магазинов Ikea Ингвар Кампрад. 91-летний бизнесмен умер в своем доме в провинции Смоланд.

В официальном заявлении Ikea Кампрад назван одним из величайших предпринимателей XX века.

 

Он начал заниматься бизнесом, еще будучи школьником, продавая соседям спички. Предприятие всей своей жизни, впоследствии превратившееся в глобальную сеть магазинов Ikea, он основал в 17 лет.

 

Занимаясь руководством компанией, некоторое время он был самым богатым человеком Европы. При этом Кампрад был известен своим рачительным подходом к своим финансам. Путешествовал бизнесмен исключительно экономическим классом, на работу ездил на автобусе и покупал недорогую одежду.

 

Такой своеобразный аскетизм лег и в основу бизнес-модели Ikea, когда покупатели сами собирают недорогую мебель дома, и именно это сделало магазин невероятно популярным во всем мире.

 

Критики обвиняли Кампрада и его компанию в готовности пренебрегать качеством ради снижения стоимости. Постоянный поиск путей уменьшения производственных и представительских расходов, практикуемый Ikea, конкуренты часто называют гротескным.

 

«Все очень просто: если вы хотите продавать хороший продукт по низкой цене, ваши расходы должны быть минимальны — везде. Глава компании должен показывать пример, иначе как он может требовать экономии от работников? Так что извините, галстук я сегодня надел первый раз за последний год», — говорил он Русской службе Би-би-си в интервью 2007 года.

 

Несколько лет назад Кампрада обвинили в связях с нацистами. Шведский журналист Элизабет Осбринк написала в своей книге, что в материалах полиции безопасности Швеции в начале 40-х годов прошлого века Кампрад упоминается как активный нацист, а именно — как член партии «Шведское социалистическое собрание», в которой он якобы занимался набором новых членов.

 

Основатель Ikea раньше признавал свои юношеские симпатии в адрес нацистов, однако подчеркивал, что это было глупостью с его стороны, и называл увлечение нацизмом «самой большой ошибкой в своей жизни».

BBC Russian / Фото
Комментарии (1)
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соболезнование 20:41 28:01:2018

Хорошо хоть в Риге успел магазин начать строить. Давно пора все эти Депо и Ценуклубсы с Касенукаями и Йисками приструнить, обнаглели совсем. Платят гроши, а цены на всё это низкосортное барахло раздули в разы.

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