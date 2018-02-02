Скорая едет мимо гриппа

Спасение заболевающих — дело рук самих заболевающих, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Люди часто вызывают скорую помощь при заболевании ОРЗ или гриппом без осложнений, но в функции Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) не входит оказание помощи в таких случаях, предупреждают в «неотложке».

В этом случае больной должен оставаться дома и в первый день болезни связаться со своими семейным врачом, чтобы назначить лечение.

Как сообщила представитель СНМП Илзе Букша, во время эпидемии гриппа государство оплачивает визиты врачей на дом, и пациентский взнос составляет 2,85 евро. Пока эпидемия в Латвии официально зарегистрирована только в Даугавпилсе.

Если же в других городах и районах страны, включая Ригу, пациент вызывает скорую, когда нет угрозы здоровью и жизни, это обойдется ему в 40,14 евро.

Директор СНМП Лиене Ципуле также напомнила, что служба не оказывает помощь больным гриппом или ОРЗ. Часто скорую помощь вызывают тогда, когда пациенту на самом деле требуется консультация семейного врача.

По вечерам и выходным, когда семейный врач не работает, консультацию можно получить у дежурного врача, который также выезжает на дом.

Ночью за помощью можно обратиться на консультативный телефон семейных врачей 66016001.

Олег УГРЮМОВ.