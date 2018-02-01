Люди часто вызывают скорую помощь при заболевании ОРЗ или гриппом без осложнений, но функции Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) не состоят в том, чтобы оказывать помощь в таких случаях, напомнила представитель СНМП Илзе Букша.

В случае гриппа или простуды больной должен оставаться дома и в первый день болезни связаться со своими семейным врачом, чтобы назначить лечение.

СНМП напоминает, что во время эпидемии гриппа государство оплачивает визиты врачей на дом, и пациентский взнос составляет 2,85 евро. Если же пациент необоснованно вызывает «скорую», когда нет угрозы здоровью и жизни, это обходится ему в 40,14 евро.

Директор СНМП Лиене Ципуле также напомнила, что служба не оказывает помощь больным гриппом или ОРЗ. Часто скорую помощь вызывают тогда, когда пациенту на самом деле требуется консультация семейного врача.

По вечерам и выходным, когда семейный врач не работает, консультацию можно получить у дежурного врача, который также выезжает на дом. Ночью за помощью можно обратиться на консультативный телефон семейных врачей 66016001.