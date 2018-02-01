В случае гриппа или простуды больной должен оставаться дома и в первый день болезни связаться со своими семейным врачом, чтобы назначить лечение.
СНМП напоминает, что во время эпидемии гриппа государство оплачивает визиты врачей на дом, и пациентский взнос составляет 2,85 евро. Если же пациент необоснованно вызывает «скорую», когда нет угрозы здоровью и жизни, это обходится ему в 40,14 евро.
Директор СНМП Лиене Ципуле также напомнила, что служба не оказывает помощь больным гриппом или ОРЗ. Часто скорую помощь вызывают тогда, когда пациенту на самом деле требуется консультация семейного врача.
По вечерам и выходным, когда семейный врач не работает, консультацию можно получить у дежурного врача, который также выезжает на дом. Ночью за помощью можно обратиться на консультативный телефон семейных врачей 66016001.
Нах ликвидируйте уже эту скорую . Латвийская медицина доступна лиш чиновникам, которые сидят на шее народа на полном гос обеспечении. Комунизм бля устроили« ответить
Смешные детали из "истории успеха", сегодня здесь же, была заметка про самые дорогие автомобили купленные в Латвии в 2017, так там было про мамедова, который известен тем что в своё время фактически украл рижскую станцию скорой помощи.Ну и как итоги, скорая живых у нас теперь не лечит, но зато мамедов купил себе внедорожник бентли за 400 000.« ответить
К слову, в прошлом году такой же внедорожник бентли купил себе, ну вот догадайтесь кто,
ыыы, судебный исполнитель :)
И дежурный доктор по телефону поставит диагноз и вылечит советом. Лекарства по рецептам, рецепты электронные, система висит.« ответить
,,скорую помощь вызывают тогда, когда пациенту на самом деле требуется консультация семейного врача.,, - хочу добавить, что некоторые семейные врачи не ходят на вызовы ни бесплатно, ни платно. И что делать человеку с высокой температурой? Идти в ,,острый час,, умирать в поликлинику? Или записаться за две недели?« ответить