Скорая помощь: простуженным и гриппующим мы не помощники(4)

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Павел Кириллов
16:51 31.01.2018
Наша Латвия / Социум

Люди часто вызывают скорую помощь при заболевании ОРЗ или гриппом без осложнений, но функции Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) не состоят в том, чтобы оказывать помощь в таких случаях, напомнила представитель СНМП Илзе Букша.

В случае гриппа или простуды больной должен оставаться дома и в первый день болезни связаться со своими семейным врачом, чтобы назначить лечение.

 

СНМП напоминает, что во время эпидемии гриппа государство оплачивает визиты врачей на дом, и пациентский взнос составляет 2,85 евро. Если же пациент необоснованно вызывает «скорую», когда нет угрозы здоровью и жизни, это обходится ему в 40,14 евро.

 

Директор СНМП Лиене Ципуле также напомнила, что служба не оказывает помощь больным гриппом или ОРЗ. Часто скорую помощь вызывают тогда, когда пациенту на самом деле требуется консультация семейного врача.

 

По вечерам и выходным, когда семейный врач не работает, консультацию можно получить у дежурного врача, который также выезжает на дом. Ночью за помощью можно обратиться на консультативный телефон семейных врачей 66016001.

LETA / Фото LETA
Комментарии (4)
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Сергей 17:10 31:01:2018

Нах ликвидируйте уже эту скорую . Латвийская медицина доступна лиш чиновникам, которые сидят на шее народа на полном гос обеспечении. Комунизм бля устроили

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маркуха 17:28 31:01:2018

Смешные детали из "истории успеха", сегодня здесь же, была заметка про самые дорогие автомобили купленные в Латвии в 2017, так там было про мамедова, который известен тем что в своё время фактически украл рижскую станцию скорой помощи.Ну и как итоги, скорая живых у нас теперь не лечит, но зато мамедов купил себе внедорожник бентли за 400 000.
К слову, в прошлом году такой же внедорожник бентли купил себе, ну вот догадайтесь кто,
ыыы, судебный исполнитель :)

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Ага! 18:17 31:01:2018

И дежурный доктор по телефону поставит диагноз и вылечит советом. Лекарства по рецептам, рецепты электронные, система висит.

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:-/ 18:33 31:01:2018

,,скорую помощь вызывают тогда, когда пациенту на самом деле требуется консультация семейного врача.,, - хочу добавить, что некоторые семейные врачи не ходят на вызовы ни бесплатно, ни платно. И что делать человеку с высокой температурой? Идти в ,,острый час,, умирать в поликлинику? Или записаться за две недели?

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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