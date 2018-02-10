На вопросы читателей отвечают эксперты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Уважаемая редакция, хочу рассказать о ситуации, с которой недавно столкнулась. Поздно вечером у сына (18 лет) подскочила температура до 39,5, а вскоре и все сопутствующие высокой температуре радости — ломота в костях, страшная головная боль, сердцебиение и т. д. Чтобы облегчить его состояние, я дала ему таблетку ибуметина, буквально влила в него две кружки клюквенного морса, но температура продолжала держаться. Поскольку мы не знали, что с парнем, я позвонила в скорую — семейный врач ведь по вечерам не работает! Диспетчер высказала предположение, что, наверное, у сына какой-то вирус, посоветовала дать ему парацетамол и побольше жидкости, а завтра позвонить своему семейному врачу.

Парацетамола в моей аптечке, к сожалению, не было, из жаропонижающего был только ибуметин, о чем я и сказала диспетчеру. В ответ она предложила мне съездить в дежурную аптеку и купить парацетамол. А я, как назло, живу в таком районе, где до ближайшей дежурной аптеки очень далеко, и машины в семье нет. Диспетчер ответила, что тут она ничем помочь не может: не повезет же скорая мне таблетку. Еще раз повторила совет добраться до дежурной аптеки или раздобыть парацетамол где-то еще (у знакомых, соседей и т. д.), а завтра обращаться к семейному врачу.

Оставить сына одного и отправляться в ночь в поисках парацетамола я не решилась — просто через какое-то время дала сыну еще одну таблетку ибуметина, и только тогда температура понемногу поползла вниз.

И теперь у меня вопрос: правомерно ли поступила сотрудница Службы неотложной медицинской помощи, отказавшись прислать бригаду НМП только на основании телефонного разговора и своего предположения, что «это какой-то вирус»? Ведь температура за 39 градусов просто на пустом месте не вспыхивает! А если еще и держится, несмотря на принимаемые меры, это же явное свидетельство какого-то серьезного нездоровья!

Ж. Красовская, Рига».

Отвечает руководитель отдела коммуникации Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша:

— Судя по письму, речь идет о заболевшем молодом человеке, не входящем в группу риска (грудной ребенок, беременная женщина и т. д.). По свидетельству инфектологов, в 97% случаев острые вирусные заболевания верхних дыхательных путей, в том числе грипп, лечатся амбулаторно, в домашних условиях, под наблюдением семейного врача.

Если у пациента повышенная температура тела, кашель, головная боль или другие симптомы, указывающие на вирусное заболевание верхних дыхательных путей — в случае, если заболевание происходит без осложнений, бригада НМП не высылается. Диспетчер по телефону по определенному алгоритму (при помощи конкретных вопросов) выясняет у пациента или его представителя, каковы жалобы, чтобы выяснить, существует ли угроза здоровью и жизни, и принять решение — действительно ли требуется выслать бригаду, или достаточно рекомендации по телефону, что следует предпринять (пить много жидкости, принять жаропонижающие препараты и т. д.).

Если симптомы острого вирусного заболевания возникают ночью, то уже следующим утром следует связаться со своим семейным врачом и получить рекомендации по поводу дальнейшего лечения. Если необходимо, семейный врач может принять решение нанести домашний визит (во время эпидемии гриппа домашний визит семейного врача оплачивает государство, пациент платит только пациентский взнос в размере 2,85 eвро).

По вечерам и в выходные дни, когда семейный врач не работает, помощь могут оказать дежурные врачи (они могут в том числе выписать рецепт, нанести домашний визит). В свою очередь, в ночные часы рекомендации по лечению можно получить, позвонив на Консультативный номер семейных врачей по тел. 66016001 (по рабочим дням с 17.00 до 8.00, по праздникам и выходным дням — в течение суток)

И еще один совет. Поскольку в зимний сезон ОРВИ верхних дыхательных путей очень распространены, людям самим следует позаботиться о том, чтобы в домашней аптечке были медикаменты, необходимые на случай, если симптомы заболевания вдруг начали проявляться поздно вечером или ночью. О том, какие именно препараты имеет смысл заблаговременно приобрести, советуем обсудить со своим семейным врачом. Если же человек заболел, а дома нет лекарств, с помощью которых можно облегчить его состояние, задача близких — найти решение, каким образом доставить ему эти лекарства. Медики НМП доставкой лекарств действительно не занимаются, их обязанность — оказать неотложную помощь в критических ситуациях, то есть угрожающих здоровью и жизни.

Если же в ходе заболевания возникли осложнения, создающие угрозу здоровью и жизни, бригада НМП высылается для оказания неотложной помощи, и в этих ситуациях пациент доставляется в больницу для дальнейшего лечения.

На день и на ночь — разные счётчики?

«Добрый день! Недавно узнал, что существуют электросчетчики с двумя временными зонами. Не могли бы вы разъяснить, для чего они нужны и в каких случаях выгодно установить такой счетчик?

С. Панченко».

В самом деле, такие счетчики существуют. Их устанавливают для того, чтобы отдельно учитывать электричество, потраченное днем и потраченное ночью. В свою очередь, счетчики электроэнергии с одной временной зоной учитывают потребление электричества независимо от времени суток. Такими счетчиками пользуется большинство жителей Латвии.

Согласно информации, размещенной на домашней странице www.elektrum.lv, раздельный учет потребления электроэнергии днем и ночью может быть выгоден, если:

* домохозяйство ежемесячно потребляет электроэнергии больше чем 200 кВтч;

* существенная часть потребления электроэнергии приходится на ночное время — с 23.00 до 7 часов утра. Например, человек уходит на работу до семи часов утра и возвращается только поздно вечером, а выходные проводит дома: в этом случае установка счетчика с двумя временными зонами может создать весьма ощутимую экономию, поскольку в дневные «часы пик» электричество очень востребовано – соответственно стоит дороже.

* домохозяйство использует продукт, который предусматривает разные цены за киловатт-час в зависимости от времени суток.

Прежде чем принять решение, стоит ли вам устанавливать счетчик с двумя временными зонами, необходимо предварительно проверить, стоит ли игра свеч — иными словами, уменьшится ли ваша ежемесячная плата за электричество, если вы начнете платить отдельно за дневное и за ночное потребление электричества. Для этого можно воспользоваться калькулятором, который можно найти на уже упомянутой выше домашней странице.

Если жители конкретного домохозяйства с раннего утра до позднего вечера действительно проводят вне дома и большая часть электроэнергии потребляется ночью и в выходные дни — соответственно если такой способ учета электроэнергии домохозяйству более выгоден, установку счетчика с двумя временными зонами можно заказать. Для этого надо подать заявление поставщику электричества, клиентом которого вы являетесь, а он, в свою очередь, переадресует эту информацию АО Sadales tikls. Эта услуга является бесплатной.

Соседи не платят за воду — что делать?

«Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Живу в малоквартирном доме на окраине Риги, в котором проживают еще две семьи. Все мы юридически равны — владельцы идеальных долей дома, находящегося в совместном владении, но, к сожалению, мои соседи — большие любители выпить, а вот платить за то, что потребляют, совсем не любители. Я уже максимально отделился от них и практически все коммунальные услуги оплачиваю только за себя (свою семью). Единственное, что у нас осталось общим — это вода и канализация, и каждый раз мне приходится с боем добиваться, чтобы они вносили свою часть оплаты. В связи с этим у меня два вопроса:

* есть ли у меня право заключить отдельный договор с поставщиком услуги (воды) и поставить себе отдельный счетчик?

* могу ли я, когда соседи внаглую не платят, чтобы вразумить их, поставить им хотя бы на короткое время заглушку (технически такая возможность у меня есть)? Или это будет считаться самоуправством?

И. Фокин, пенсионер».

Согласно информации, размещенной на домашней странице муниципального ООО RIgas Udens, заключить отдельный договор на услугу по водоснабжению/канализации можно лишь в том случае, если к вашей части дома имеется отдельный подвод. Если же у здания только один общий подвод и один общий счетчик потребления воды, отдельный договор заключить невозможно: для этого сначала необходимо провести отдельную подводку. О том, что для этого нужно (технические условия и др.), можно узнать, позвонив по круглосуточному справочному телефону 8000 2122.

Что касается отключения соседей от услуги в «воспитательных целях», пусть на короткое время, то без согласования с RIgas Udens это действительно делать нельзя. Обязательные правила Рижской думы № 39 от 17.12.2002 (п. 8.18) это запрещают.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.