Скорсезе готовит сериал о правителях Рима

Мартин Скорсезе возвращается на телевидение и приступает к разработке исторического сериала «Цезари». Помогать мэтру в создании проекта будет британский сценарист и продюсер Майкл Хёрст («Викинги», «Тюдоры», «Елизавета»).

В центре внимания окажется история «ранних правителей Древнего Рима, начиная с прихода к власти Юлия Цезаря». Сценарий к пилотному выпуску уже завершён. Кроме того, авторы теледрамы уже продумывают наперёд развитие следующих сезонов.

Подробности об участниках каста и дате премьеры «Цезарей» пока что не сообщаются. Съёмки шоу стартуют в Италии в следующем году.