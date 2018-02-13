Скорсезе готовит сериал о правителях Рима

В центре внимания окажется история «ранних правителей Древнего Рима, начиная с прихода к власти Юлия Цезаря». Сценарий к пилотному выпуску уже завершён. Кроме того, авторы теледрамы уже продумывают наперёд развитие следующих сезонов.
Подробности об участниках каста и дате премьеры «Цезарей» пока что не сообщаются. Съёмки шоу стартуют в Италии в следующем году.
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