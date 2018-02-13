Скорсезе готовит сериал о правителях Рима

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Анатолий Тарасов
10:58 13.02.2018
Кино / Новости кино

Мартин Скорсезе возвращается на телевидение и приступает к разработке исторического сериала «Цезари». Помогать мэтру в создании проекта будет британский сценарист и продюсер Майкл Хёрст («Викинги», «Тюдоры», «Елизавета»).

В центре внимания окажется история «ранних правителей Древнего Рима, начиная с прихода к власти Юлия Цезаря». Сценарий к пилотному выпуску уже завершён. Кроме того, авторы теледрамы уже продумывают наперёд развитие следующих сезонов.

 

Подробности об участниках каста и дате премьеры «Цезарей» пока что не сообщаются. Съёмки шоу стартуют в Италии в следующем году.

Vesti.lv / Фото
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газета Сегодня
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