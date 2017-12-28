Скотт выдал тайны нового “Бегущего по лезвию”

В титрах «Бегущего по лезвию 2049» Ридли Скотт значится только как исполнительный продюсер, однако вклад постановщика оказался куда большим. Во время беседы с Vulture Скотт разоткровенничался и заявил, что значительная часть сценария была придумана им.

«Основная концепция сюжета проистекает из “Бегущего по лезвию” [1982 года]. Тайрелл ‒ триллионер, и примерно 5-10% процентов его бизнеса приходится на искусственный интеллект. Подобно Богу, он создаёт совершенных существ, которые практически ничем не отличаются от людей. И тогда Тайрелл подумал: “Так, я создам ещё один ИИ. Возьму мужчину-репликанта и женщину-репликанта, не знающих о своём истинном происхождении, организую их встречу, чтобы затем они влюбились, вступили в интимную связь и зачали ребёнка”. Это первый фильм. Главный же вопрос второй части ‒ что произойдёт с ребёнком? Он обязательно должен фигурировать в сюжете, а вот его матери придётся умереть по необъяснимым причинам через четыре месяца после начала кормления. Её останки найдут закопанными у подножия дерева ‒ все эти идеи принадлежат мне. Цифровую девушку [Джой] тоже придумал я, поскольку хотел показать эволюцию Прис, которая была невероятно сексуальна», ‒ признался сэр Ридли.

Почему же тогда Скотт не был прописан в титрах как ещё один сценарист? «Большая часть скрипта действительно моя, и я провёл вместе с авторами огромное количество времени. В титрах я не значусь в качестве сценариста, поскольку тогда мне пришлось бы записывать на диктофон все те беседы. И я не мог так поступить с хорошим сценаристом. В противном случае я должен был бы предоставить уйму доказательств своего участия в процессе, но меня всё это не волнует».

Вину за низкие сборы сиквела режиссёр оригинальной картины снова возложил на завышенный хронометраж: «Мне нужно аккуратнее выбирать слова. Но фильм получился ох****льно долгим». В другом интервью Ридли также отметил, что вторую часть можно было бы «сократить минут на тридцать».

Релиз «Бегущего по лезвию 2049» на DVD и Blu-Ray состоится 16 января.