В этих текстах и сюжетах видео называют «эротическим», а также «БДСМ-клипом», «секс-клипом»; многие издания приводят комментарии оскорбленных пользователей, которые считают, что курсанты «позорят гражданскую авиацию». Про видеоролик стали писать западные СМИ, в частности Daily Mail и Newsweek, пишет «Медуза».
16 января в социальных сетях появился и быстро стал вирусным ролик, снятый студентами Ульяновского института гражданской авиации. В нем курсанты, одетые только в трусы, подтяжки и фуражки, пародируют клип итальянского диджея Бенни Бенасси «Satisfaction».
Видео: Как русские пилоты развлекаются между полётами
Руководство вуза заявило, что ролик «глумится над отраслью» и «насмехается над святым» и пообещало найти и наказать снимавшихся курсантов.
Транспортная прокуратура начала проверку действий студентов на «соответствие воздушному законодательству», а губернатор Ульяновской области объявил о создании межведомственной комиссии для расследования ситуации.
Скачите... Ничего, что новость вчерашняя и курсанты уже не курсанты?« ответить
Un tā krievijā neesot netradicionāli seksuāli orientēta jaunatne. Ha ha ha« ответить
му д ак ты ,не понимаешь стеб и риньку« ответить
Poļu kurvai. Pediņus tik tiešām nesaprotu.« ответить
tikai atbalsti 100 dienu pedopraidu Latvija.« ответить
)))
такую хуууйню и я могу с танцевать в любой форме!а лабууусы долбоооебы и рот открыли придууурки!« ответить
Могли бы и голышом, на много эффективнее было бы.« ответить