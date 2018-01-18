Ролик курсантов из России стал вирусным. Один из крупнейших пабликов «ВКонтакте» MDK закрепил видео на стене, только эту копию за сутки посмотрели 2,5 миллиона раз, копии в других пабликах совокупно набрали не менее полутора миллионов просмотров. Про ролик написали городские, региональные, а затем и федеральные СМИ России, передаёт «Медуза».

В этих текстах и сюжетах видео называют «эротическим», а также «БДСМ-клипом», «секс-клипом»; многие издания приводят комментарии оскорбленных пользователей, которые считают, что курсанты «позорят гражданскую авиацию». Про видеоролик стали писать западные СМИ, в частности Daily Mail и Newsweek, пишет «Медуза».

16 января в социальных сетях появился и быстро стал вирусным ролик, снятый студентами Ульяновского института гражданской авиации. В нем курсанты, одетые только в трусы, подтяжки и фуражки, пародируют клип итальянского диджея Бенни Бенасси «Satisfaction».

Видео: Как русские пилоты развлекаются между полётами

Руководство вуза заявило, что ролик «глумится над отраслью» и «насмехается над святым» и пообещало найти и наказать снимавшихся курсантов.

Транспортная прокуратура начала проверку действий студентов на «соответствие воздушному законодательству», а губернатор Ульяновской области объявил о создании межведомственной комиссии для расследования ситуации.