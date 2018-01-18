Скрепы рухнули! Шок: студенты вуза России показали танец в трусах (видео)(7)

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Герман Бергер
23:15 17.01.2018
Lifenews / Интересно

Ролик курсантов из России стал вирусным. Один из крупнейших пабликов «ВКонтакте» MDK закрепил видео на стене, только эту копию за сутки посмотрели 2,5 миллиона раз, копии в других пабликах совокупно набрали не менее полутора миллионов просмотров. Про ролик написали городские, региональные, а затем и федеральные СМИ России, передаёт «Медуза».

В этих текстах и сюжетах видео называют «эротическим», а также «БДСМ-клипом», «секс-клипом»; многие издания приводят комментарии оскорбленных пользователей, которые считают, что курсанты «позорят гражданскую авиацию». Про видеоролик стали писать западные СМИ, в частности Daily Mail и Newsweek, пишет «Медуза».

 

16 января в социальных сетях появился и быстро стал вирусным ролик, снятый студентами Ульяновского института гражданской авиации. В нем курсанты, одетые только в трусы, подтяжки и фуражки, пародируют клип итальянского диджея Бенни Бенасси «Satisfaction».

 

Видео: Как русские пилоты развлекаются между полётами

 

Руководство вуза заявило, что ролик «глумится над отраслью» и «насмехается над святым» и пообещало найти и наказать снимавшихся курсантов.

 

Транспортная прокуратура начала проверку действий студентов на «соответствие воздушному законодательству», а губернатор Ульяновской области объявил о создании межведомственной комиссии для расследования ситуации.

Meduza.io / Фото
Комментарии (7)
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Ну, 22:34 17:01:2018

Скачите... Ничего, что новость вчерашняя и курсанты уже не курсанты?

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Latviešu patriots 22:34 17:01:2018

Un tā krievijā neesot netradicionāli seksuāli orientēta jaunatne. Ha ha ha

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польска к-ва 22:55 17:01:2018

му д ак ты ,не понимаешь стеб и риньку

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Latviešu patriots 23:02 17:01:2018

Poļu kurvai. Pediņus tik tiešām nesaprotu.

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) 23:35 17:01:2018

tikai atbalsti 100 dienu pedopraidu Latvija.
)))

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креву окупант 23:39 17:01:2018

такую хуууйню и я могу с танцевать в любой форме!а лабууусы долбоооебы и рот открыли придууурки!

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хм 23:45 17:01:2018

Могли бы и голышом, на много эффективнее было бы.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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