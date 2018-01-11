Суд Видземского предместья Риги летом прошлого года оправдал обвиняемого в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины жителя Даугавпилса Артема Скрипника. Однако сейчас дело пересматривает Рижский окружной суд, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Во вторник в деле была назначена комплексная психологическая и психиатрическая экспертиза.

Из–за этого процесс отложен на неопределенный срок. Он по–прежнему рассматривает дело на закрытых заседаниях.

Как сообщалось, обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник был задержан в мае 2015 года в России за незаконное пересечение границы. В начале 2016 года его задержали в Латвии. В ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.

26 апреля 2017 года суд первой инстанции просмотрел видеозапись показаний обвиняемого, данных следователям ПБ. В них Скрипник рассказывает, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе на военные темы. Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться в восточную Украину. За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей. Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года.

Скрипник утверждал, что убивал людей — как снайпер он якобы застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

Сам Скрипник в суде утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.

«Предложили покаяться на телекамеру»

Адвокат Скрипника Имма Янсоне в разговоре с нами ранее пояснила в связи с этим: действительно, ее клиент в 2014 году отправился в Луганскую народную республику. Но с гуманными целями — он занимался раздачей гуманитарной помощи местным жителям, одежду и предметы быта для которых собирали в Москве. На востоке Украины Артем был ранен в голову. Он уверяет, что в активных боевых действиях не участвовал. К тому же у него нет военной подготовки — в латвийской армии, как негражданин, он не служил.

Из–за ранения у него сейчас частично парализована левая часть тела. Письмо и передвижение представляют трудности. Иногда бывают нарушения памяти.

Артем помнит, как после ранения его прооперировали в Луганске. Позже он отправился в Россию, попытался через консульство вернуться в Латвию, так как потерял паспорт. Потом на машине доехал до латвийской границы, попытался перейти ее пешком, за что и был задержан.

Активист Владимир Линдерман со страниц издания Regnum в свою очередь добавляет, что «сразу после ареста Полиция безопасности предложила Скрипнику сделку. Условия: он признает свою вину, выражает раскаяние и рассказывает на телекамеру о присутствии российских войск в Донбассе, а за это ему гарантируют условный срок. Скрипник сделку отверг.

Новое задержание

Ближе к концу года — 17 ноября — Полиция безопасности (ПБ) снова задержала Скрипника по подозрению в попытке повторного противоправного участия в вооруженном конфликте за границей — на востоке Украины, сообщили в ПБ.

Мужчина подозревается также в попытке стать членом преступной группы, в состав которой входит по крайней мере пять человек и которая создана с целью совершения особо тяжких преступлений против государства.

В интересах следствия ПБ более подробной информации не предоставляет.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.