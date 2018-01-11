Скрипнику назначили психологическую экспертизу(3)

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газета Сегодня
19:30 11.01.2018
газета Сегодня / Процесс

Суд Видземского предместья Риги летом прошлого года оправдал обвиняемого в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины жителя Даугавпилса Артема Скрипника. Однако сейчас дело пересматривает Рижский окружной суд, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Во вторник в деле была назначена комплексная психологическая и психиатрическая экспертиза.

 

Из–за этого процесс отложен на неопределенный срок. Он по–прежнему рассматривает дело на закрытых заседаниях.

 

Как сообщалось, обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник был задержан в мае 2015 года в России за незаконное пересечение границы. В начале 2016 года его задержали в Латвии. В ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.

 

26 апреля 2017 года суд первой инстанции просмотрел видеозапись показаний обвиняемого, данных следователям ПБ. В них Скрипник рассказывает, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе на военные темы. Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться в восточную Украину. За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей. Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года. 

 

Скрипник утверждал, что убивал людей — как снайпер он якобы застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

 

Сам Скрипник в суде утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.

 

«Предложили покаяться на телекамеру»

 

Адвокат Скрипника Имма Янсоне в разговоре с нами ранее пояснила в связи с этим: действительно, ее клиент в 2014 году отправился в Луганскую народную республику. Но с гуманными целями — он занимался раздачей гуманитарной помощи местным жителям, одежду и предметы быта для которых собирали в Москве. На востоке Украины Артем был ранен в голову. Он уверяет, что в активных боевых действиях не участвовал. К тому же у него нет военной подготовки — в латвийской армии, как негражданин, он не служил.

 

Из–за ранения у него сейчас частично парализована левая часть тела. Письмо и передвижение представляют трудности. Иногда бывают нарушения памяти.

 

Артем помнит, как после ранения его прооперировали в Луганске. Позже он отправился в Россию, попытался через консульство вернуться в Латвию, так как потерял паспорт. Потом на машине доехал до латвийской границы, попытался перейти ее пешком, за что и был задержан.

 

Активист Владимир Линдерман со страниц издания Regnum в свою очередь добавляет, что «сразу после ареста Полиция безопасности предложила Скрипнику сделку. Условия: он признает свою вину, выражает раскаяние и рассказывает на телекамеру о присутствии российских войск в Донбассе, а за это ему гарантируют условный срок. Скрипник сделку отверг.

 

Новое задержание

 

Ближе к концу года — 17 ноября — Полиция безопасности (ПБ) снова задержала Скрипника по подозрению в попытке повторного противоправного участия в вооруженном конфликте за границей — на востоке Украины, сообщили в ПБ.

Мужчина подозревается также в попытке стать членом преступной группы, в состав которой входит по крайней мере пять человек и которая создана с целью совершения особо тяжких преступлений против государства.

 

В интересах следствия ПБ более подробной информации не предоставляет.

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (3)
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ЕНГШ 19:59 11:01:2018

Фашисты всегда будут судить левосудием своих врагов.

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Так тожъ це дыбыл 20:36 11:01:2018

В дурдоме ему самое место.

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Latviešu patriots 21:32 11:01:2018

Nu kā tad, balts un pūkains, spārni un nimbs tikai trūkst. Ha ha ha. Maita, un slepkava. Tādu izdot Kijevai, tie zinās ko darīt..

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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