«Лечу в Кувейт на министерское заседание мировой коалиции по борьбе с ИГИЛ (старое название ИГ — прим. «Ленты.ру»). Из-за российской агрессии наш вклад [в борьбу] несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный», — заявил министр.
По прибытии он рассказал подписчикам, как в отеле к нему подошел «обычный гражданин Кувейта», сказал, что хочет «просто пожать руку», и пожелал успеха в борьбе с Россией.
«Приятно, что у нас много друзей :)», — написал министр (пунктуация сохранена).
Климкин также отчитался в Twitter по итогам заседания и сообщил, что коалиция согласовала руководящие принципы в борьбе с ИГ. «Мы вместе боремся и учимся бороться с любыми проявлениями терроризма», — подчеркнул он.
Встреча министров иностранных дел стран-членов возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ прошла в городе Эль-Кувейт под сопредседательством кувейтского министра Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По данным «Интерфакс-Украина», в ней приняли участие представители 80 стран и международных организаций.
Глава внешнеполитического ведомства Украины провел двусторонние встречи с главой МИД Австралии Джули Бишоп и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
вусранские правящие сплошные наркоманы и алконафты, у этого ещё явная шизофрения, ржу не могу, как такой бред можно писать, разве что под героином, пхахаха« ответить
над Вусраиной весь мир ржет, такую чепуху нести« ответить
"Из-за российской агрессии наш вклад [в борьбу] несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный», — заявил министр.« ответить
По прибытии он рассказал подписчикам, как в отеле к нему подошел «обычный гражданин Кувейта», сказал, что хочет «просто пожать руку», и пожелал успеха в борьбе с Россией"
Росcия многим действует на нервы своим беспределом. Плохо, что управы нет. Но это только до Гаагского трибунала, потом уже будет полегче приструнить зарвавшегося агрессора.
Гаага ждёт твоих заокеанских хозяев и их шавок (начиная со скаклов и всех прочих), при том уже скоро! А тебя лично, тут в Латвии за разжигание розни и пособничество террористам посадят, можешь уже готовиться! :)« ответить
"за разжигание розни и пособничество террористам посадят"« ответить
А поподробнее можно?
Или ты имеешь ввиду это безниковое существо, моего клона, которое сверху про Украину что-то накарябало?
Твои клоны в свинарнике кобикорм жрут,этот тебя троллит и не плохо.« ответить
_тебя троллит и не плохо_« ответить
Серьёзно? Ужас.
ko vinjsh pipe?« ответить
Незлежна давно конвертирует в валюту все что завалялось на складах после распада СССР. Начиная от вооружения и заканчивая ракетными двигателями для КНДР. Что тут говорить, если в самой незалежной безвозвратно утеряны американские «пробники-подарки» оружия. Например, пропали гранатомёты PSRL-1, которые по контракту с украинской компанией «Спецтехноэкспорт», заключённому в сентябре 2016 года, были отправлены на Украину в апреле 2017 года. И где они сейчас, никто не знает. Может уже «помогают» умеренной сирийской оппозиции отстаивать свои позиции.« ответить
Если бы Россия не прикрыла лавочку, Украина и дальше бы вела свой маленький «бизнес» с террористами.
Ведь украинские националисты традиционно имели тесные связи с террористами: еще в 90-е годы они поддерживали чеченских боевиков, а некоторые даже воевали в их рядах. А несколько лет назад основатель сайта стукачей –«Миротворец» Антон Геращенко предложил представить информацию о военнослужащих Воздушно-космических сил России, борющихся против ИГИЛ. Как написал Геращенко на своей странице в Facebook, фото и данные военнослужащих помогут террористам и их «собратьям» в России «отомстить по канонам шариата» за бомбардировки объектов ИГ в Сирии.
Так что вклад Украины в «борьбу» с боевиками ИГИЛ действительно «значимый».
Украинцы по природе своей являются пацифистами, просто распродают то, что они никогда не смогут использовать.« ответить
Ога, я реально знаю этих "пацифистов", родную мать за барыш зарежут и не поморщатся!« ответить
Это ты соплеменников академика Кадырова имеешь ввиду или отпускников?« ответить
Они не украинцы.
Ukraina par spīti Krievijas intrigām attīstās un ieņem cienīgu vietu pasaules politikas elitē!« ответить
Ну,да по youtibe летом гулял ролик,как ИГИЛовские душманы(судя по смеси русского и арабского-выходцы с Кавказа) плюются на украинские гранатомёты из-за отсутствия прицелов и бракованных выстрелов к ним,наверное это вклад в борьбу с терроризмом?« ответить