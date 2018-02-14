Скромный вклад Украины в борьбу с ИГ объяснили происками России(20)

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Виталий Вавилкин
11:30 14.02.2018
В мире / Война

Россия мешает Украине вести борьбу с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом написал в своем Twitter глава украинского МИД Павел Климкин.

«Лечу в Кувейт на министерское заседание мировой коалиции по борьбе с ИГИЛ (старое название ИГ — прим. «Ленты.ру»). Из-за российской агрессии наш вклад [в борьбу] несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный», — заявил министр.

 

По прибытии он рассказал подписчикам, как в отеле к нему подошел «обычный гражданин Кувейта», сказал, что хочет «просто пожать руку», и пожелал успеха в борьбе с Россией.

«Приятно, что у нас много друзей :)», — написал министр (пунктуация сохранена).

 

Климкин также отчитался в Twitter по итогам заседания и сообщил, что коалиция согласовала руководящие принципы в борьбе с ИГ. «Мы вместе боремся и учимся бороться с любыми проявлениями терроризма», — подчеркнул он.

 

Встреча министров иностранных дел стран-членов возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ прошла в городе Эль-Кувейт под сопредседательством кувейтского министра Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По данным «Интерфакс-Украина», в ней приняли участие представители 80 стран и международных организаций.

 

Глава внешнеполитического ведомства Украины провел двусторонние встречи с главой МИД Австралии Джули Бишоп и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (20)
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Саня 11:47 14:02:2018

вусранские правящие сплошные наркоманы и алконафты, у этого ещё явная шизофрения, ржу не могу, как такой бред можно писать, разве что под героином, пхахаха

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Саня™ 11:57 14:02:2018

над Вусраиной весь мир ржет, такую чепуху нести

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Саня™ 11:47 14:02:2018

"Из-за российской агрессии наш вклад [в борьбу] несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный», — заявил министр.
По прибытии он рассказал подписчикам, как в отеле к нему подошел «обычный гражданин Кувейта», сказал, что хочет «просто пожать руку», и пожелал успеха в борьбе с Россией"

Росcия многим действует на нервы своим беспределом. Плохо, что управы нет. Но это только до Гаагского трибунала, потом уже будет полегче приструнить зарвавшегося агрессора.

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Ты суслика видишь? 12:30 14:02:2018

Гаага ждёт твоих заокеанских хозяев и их шавок (начиная со скаклов и всех прочих), при том уже скоро! А тебя лично, тут в Латвии за разжигание розни и пособничество террористам посадят, можешь уже готовиться! :)

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Саня™ 12:37 14:02:2018

"за разжигание розни и пособничество террористам посадят"
А поподробнее можно?
Или ты имеешь ввиду это безниковое существо, моего клона, которое сверху про Украину что-то накарябало?

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Сане 12:47 14:02:2018

Твои клоны в свинарнике кобикорм жрут,этот тебя троллит и не плохо.

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Саня™ 12:54 14:02:2018

_тебя троллит и не плохо_
Серьёзно? Ужас.

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Latviešu patriots 11:48 14:02:2018

ko vinjsh pipe?

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Ты суслика видишь? 12:31 14:02:2018

Незлежна давно конвертирует в валюту все что завалялось на складах после распада СССР. Начиная от вооружения и заканчивая ракетными двигателями для КНДР. Что тут говорить, если в самой незалежной безвозвратно утеряны американские «пробники-подарки» оружия. Например, пропали гранатомёты PSRL-1, которые по контракту с украинской компанией «Спецтехноэкспорт», заключённому в сентябре 2016 года, были отправлены на Украину в апреле 2017 года. И где они сейчас, никто не знает. Может уже «помогают» умеренной сирийской оппозиции отстаивать свои позиции.
Если бы Россия не прикрыла лавочку, Украина и дальше бы вела свой маленький «бизнес» с террористами.
Ведь украинские националисты традиционно имели тесные связи с террористами: еще в 90-е годы они поддерживали чеченских боевиков, а некоторые даже воевали в их рядах. А несколько лет назад основатель сайта стукачей –«Миротворец» Антон Геращенко предложил представить информацию о военнослужащих Воздушно-космических сил России, борющихся против ИГИЛ. Как написал Геращенко на своей странице в Facebook, фото и данные военнослужащих помогут террористам и их «собратьям» в России «отомстить по канонам шариата» за бомбардировки объектов ИГ в Сирии.
Так что вклад Украины в «борьбу» с боевиками ИГИЛ действительно «значимый».

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Саня™ 12:42 14:02:2018

Украинцы по природе своей являются пацифистами, просто распродают то, что они никогда не смогут использовать.

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Ты суслика видишь? 14:35 14:02:2018

Ога, я реально знаю этих "пацифистов", родную мать за барыш зарежут и не поморщатся!

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Саня™ 14:48 14:02:2018

Это ты соплеменников академика Кадырова имеешь ввиду или отпускников?
Они не украинцы.

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Latviešu patriots 12:16 14:02:2018

Ukraina par spīti Krievijas intrigām attīstās un ieņem cienīgu vietu pasaules politikas elitē!

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Саксофоб 12:43 14:02:2018

Ну,да по youtibe летом гулял ролик,как ИГИЛовские душманы(судя по смеси русского и арабского-выходцы с Кавказа) плюются на украинские гранатомёты из-за отсутствия прицелов и бракованных выстрелов к ним,наверное это вклад в борьбу с терроризмом?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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