В музыкальном видео рэпер оказывается на секс-вечеринке в доме с толпой голых людей. Героиня клипа, молодая девушка, ходит из комнаты в комнату и не находит себе места.
«На этой вписке тебе не место,
Но тебе тупо некуда деться,
Некуда податься, туса декадантов,
Под алко ты тут как бледная поганка», — поется в композиции.
Ранее в феврале украинская группа «Пошлая Молли» выпустила клип на песню «Типичная вечеринка с бассейном». На видео запечатлена вечеринка школьников, на которой несколько подростков убивают молодую девушку.
berger naverno horosho podrochil.« ответить
licno ja ne nahozu takih klipov na jutube. a on nahodit...