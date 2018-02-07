«Слава КПСС» выложил видео с толпой голых людей на секс-вписке (видео)(1)

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Герман Бергер
21:05 06.02.2018
Lifenews / Интересно

Хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, выпустил клип на песню «Грустные танцы». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

В музыкальном видео рэпер оказывается на секс-вечеринке в доме с толпой голых людей. Героиня клипа, молодая девушка, ходит из комнаты в комнату и не находит себе места.

 

«На этой вписке тебе не место,

Но тебе тупо некуда деться,

Некуда податься, туса декадантов,

Под алко ты тут как бледная поганка», — поется в композиции.

 

 

 

Ранее в феврале украинская группа «Пошлая Молли» выпустила клип на песню «Типичная вечеринка с бассейном». На видео запечатлена вечеринка школьников, на которой несколько подростков убивают молодую девушку.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Janka 22:24 06:02:2018

berger naverno horosho podrochil.
licno ja ne nahozu takih klipov na jutube. a on nahodit...

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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